Giffoni Film Festival 2018 24 luglio | programma | incontri | ospiti

Giffoni Film Festival - il racconto della quarta giornata con il Presidente della Camera Fico ed il Ministro dell'Ambiente Costa. : Infine, un passaggio sul tema del cambiamento e sull'importanza della lungimiranza in politica: "Ho una visione chiara di come devono essere affrontati i problemi. Ma accade che siamo subissati di ...

Giffoni Film Festival : tra i protagonisti - Frank Matano - Diana Del Bufalo - Francesca Chillemi e i Soldi Spicci… : Ecco alcuni dei protagonisti del Giffoni Film Festival 2018 Salta, sorride, scherza e fa selfie con il pubblico. Nella terza giornata del Giffoni Film Festival tra i protagonisti più attesi c’è lui Frank Matano Frank Matano che in questi giorni è impegnato a Salerno sul set della nuova commedia di Luca Miniero, con cui aveva già girato “Sono tornato”. “Questo nuovo Film non ha ancora un titolo definitivo. Posso dire solo ...

Giffoni Film Festival 2018 23 luglio : programma - incontri - ospiti : Giffoni Film Festival 2018 23 luglio. Oggi lunedì 23 luglio 2018 è la quinta giornata alla celebre kermesse che si tiene ogni anno a Giffoni. Ecco di seguito programma, incontri, ospiti di oggi tra cui Annalisa, Sam, Paolo Liguori . TUTTO SU #GFF2018 Giffoni Film Festival 2018 23 luglio Sala Truffaut: programma, incontri, ospiti 17:00 La Giuria Incontra – Marco Ponti e Matilda De Angelis (Blue Carpet) 18:00 ...

Giffoni 2018 - Matano e Scianna nel nuovo film di Miniero : Un gorilla come protagonista, una trama insolita ed un cast d'eccezione: si potrebbe riassumere così la pellicola di Luca Miniero 'Aspettando il gorilla', in uscita sul grande schermo il prossimo ...

Giffoni Film Festival 2018 22 luglio : programma - incontri - ospiti : Giffoni Film Festival 2018 22 luglio. Oggi domenica 22 luglio 2018 è la quarta giornata alla celebre kermesse che si tiene ogni anno a Giffoni. Ecco di seguito programma, incontri, ospiti di oggi tra cui Frank Matano, Diana Del Bufalo, Francesca Chillemi, Luca Barbarossa. TUTTO SU #GFF2018 Giffoni Film Festival 2018 22 luglio Sala Truffaut: programma, incontri, ospiti 10:00 Generator +16 – Night Comes On by Jordana Spiro ...

Un giurato robot per il Giffoni Film Festival : È il primo giurato umanoide ad aprire ufficialmente Next Generation, la rassegna di innovazione promossa da Giffoni Innovation Hub nell’ambito del Giffoni Film Festival in programma dal 20 al 28 luglio a Giffoni Valle Piana. Pepper, ossia giffoner 5601, ha interagito con i piccoli colleghi giurati fra i 10 e i 12 anni di età. “Grazie all’intelligenza artificiale io posso ...

DA LASSU' - In concorso al 48/mo Giffoni Film Festival : ... quello reale, terreno, della meravigliosa vigna secolare irpina e quello fantastico, a tratti pericoloso, del mondo di "lassù", il mondo della fantasia e della magia immateriale. È un inno alla ...

Giffoni Film Festival 2018 su Canale 5 - Italia 1 e TgCom. Ecco quando - tutte le date : Da venerdì 20 luglio, sulle Reti Mediaset torna, per dieci giorni consecutivi, il “Giffoni Film Festival” con rubriche, approfondimenti e interviste esclusive. Giffoni Film Festival 2018, la 48° edizione “Giffoni Film Festival”, giunto alla sua 48esima edizione, è la kermesse cinematografica più apprezzata al mondo dedicata a bambini e ragazzi. 100 le opere in gara, 13 anteprime assolute, 6 appuntamenti speciali e quasi un centinaio di ospiti ...

Presentata la 48esima edizioni del Giffoni Film Festival : tutti gli ospiti : È considerata il primo 'Social Talent Show' al mondo ed è stata creata per scovare talenti sullo smartphone. Il cineasta, entrato di diritto nell'olimpo dei grandi artisti internazionali grazie a ...

Dal 20 al 28 luglio il Giffoni Film Festival con cento opere valutate da 5601 giurati tra i 3 e i 18 anni : cento opere, di cui 11 italiane, in concorso nelle 8 sezioni competitive che richiamano 5601 giurati provenienti da 52 Paesi del mondo, 13 anteprime, 6 eventi speciali, 28 Film tra eventi, maratone e ...

Giffoni Film Festival 2018 : spazio alla musica con Giffoni Music Concept : Due gli spettacoli, ogni sera, sul palco di Piazza Lumière: 20 luglio Benji e Fede e Livio Cori; 21 luglio Ermal Meta e Eva; 22 luglio Luca Barbarossa e Mirkoeilcane; 23 luglio Annalisa, Viito e Foja;...

I film in concorso al Giffoni Film Festival 2018 : in gara anche undici italiani : Sono 99, tra lungometraggi e cortometraggi, i Film in concorso alla 48esima edizione del Giffoni Film Festival, in programma dal 20 al 28 luglio. Fra queste ben 11 sono realizzate e prodotte in Italia.

Al Giffoni Film Festival la sicurezza stradale recita da protagonista con Le regole della vittoria : E lo sport è un ottimo alleato per insegnare ai giovani ad avvicinarsi alla sana competizione e al rispetto delle norme che disciplinano la sicurezza stradale per crescere come piloti, ma anche e ...