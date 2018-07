GF VIP 3 | Francesco Monte e Ridge di Beautiful tra i possibili protagonisti RUMORS

Blastingnews

: GF VIP 3, Francesco Monte e Ridge di Beautiful tra i possibili protagonisti: - notizie_star : GF VIP 3, Francesco Monte e Ridge di Beautiful tra i possibili protagonisti: - SylvieTropez : INTELLIGENTE NN VUOLE RENDERSI RIDICOLO - SaCe86 : La #Brooke di Beautiful ha detto no al #GFVip, Francesco Monte già contattato -

(Di martedì 24 luglio 2018) Mancano poco più di due mesi alla messa in onda su Canale 5 del Grande Fratello VIP: il reality condotto da Ilary Blasi, infatti, si sta preparando a tornare con la sua terza edizione dedicata al personaggi famosi. Tra i tanti nomi che in questo periodo vengono accostati al programma Mediaset spiccano sicuramente quelli die Ronn Moss; il pugliese cerca il riscatto dopo l'anno sfortunato che ha vissuto, mentre l'attore disarebbe pronto a mettersi in gioco in una trasmissione italiana. Katherine Kelly Lang dice no, Ronn Moss forse sì Nella casa del Grande Fratello VIP potrebbero entrare ben duedi una delle soap opera più amate dagli italiani:. Stando alle indiscrezioni che sono circolate in questi ultimi giorni sul cast sia Katherine Kelly Lang Brooke Logan che Ronn MossForrester sarebbero stati contattati dagli addetti ...