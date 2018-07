Gattuso | “ho parlato con Leonardo ma non ancora con la proprietà”

calcioweb.eu

(Di martedì 24 luglio 2018) ”Non hoavuto nessun confronto con la nuova proprietà, ma solo con. Noi abbiamo passato 2 settimane intense di lavoro, c’è grande tranquillità, poi è normale che questi cambiamenti comportano delle novità”. Lo ha detto l’allenatore del Milan, Rino, in conferenza stampa da Los Angeles alla vigilia del match con il Manchester United, valido per l’International Champions Cup. “Noi abbiamo il dovere di dare il massimo, non siamo in cerca di alibi. Fino a questo momento non posso far altro che ringraziare tutte le persone che circondano il mondo Milan”, ha aggiuntoha anche ringraziato il direttore sportivo Massimiliano Mirabelli, che sembra vicino all’addio al club rossonero. “Se sono qua al Milan è perché Mirabelli ha creduto in me a novembre dello scorso anno. Il merito è suo e di Fassone. Io ora ...