Galaxy S9 Come cambiare colore e dimensione carattere

Come potrebbe essere il Samsung Galaxy X : possibile design dall’ultimo brevetto (FOTO) : Le immagini del brevetto che stiamo per proporvi potrebbero suggerirci Come sarà fatto il Samsung Galaxy X, il primo device pieghevole (per così dire) del brand sudcoreano. Il brevetto, che è stato depositato dall'OEM agli inizi di luglio, fa proprio riferimento ad un terminale utente di tipo flessibile, con relativa opzione di visualizzazione da parte del consumatore. Il design sembra richiamare quello classico dei dispositivi a conchiglia, ...

Come gemelli il Samsung Galaxy Note 9 e il Note 8? Impossibile distinguerli (FOTO) : Ulteriormente confermata la voce secondo cui il Samsung Galaxy Note 9, almeno lato frontale, ricalcherà in toto il design del Note 8. Stando a quanto trapelato sulle pagine di 'AndroidHeadlines', da sempre fonte più che affidabile, non sussisterebbero particolari differenze tra questa generazione e la prossima, Come potete vedere anche voi dal render presentato Come ufficiale. L'unico riscontro che permetterebbe di riconoscere un modello ...

Le magie del modding - e della LineageOS : Samsung Galaxy S5 ha Android 8.1 - come Xiaomi Mi A1 : A parte qualche caso sporadico la "copertura software" dei produttori entro cui vengono rilasciati gli aggiornamenti non supera i due anni. Poi c'è il modding L'articolo Le magie del modding, e della LineageOS: Samsung Galaxy S5 ha Android 8.1, come Xiaomi Mi A1 proviene da TuttoAndroid.

Simpatici adesivi nel calendario di Samsung Galaxy S8 e Note 8 : come aggiungerli : Non smettono di arricchirsi i Samsung Galaxy S8 ed i Note 8, ancora una volta reduci da un'integrazione che, se da un lato non vi sconvolgerà la vita, dall'altro potrebbe tornarvi molto utile, specie in determinate situazioni. Vi è mai capitato di dimenticare una ricorrenza importante, che fosse il vostro anniversario di matrimonio, il compleanno di vostra moglie o vostro marito o una riunione importante, che vi era completamente passata di ...

Molto belli gli Infinity Wallpapers dei Samsung Galaxy : come impostarne uno : Avete mai sentito parlare degli Infinity Wallpapers dei Samsung Galaxy? Si tratta di un particolare tipo di sfondo introdotto a partire dai Galaxy S8 e Note 8, contraddistinti da un effetto gradiente e da una piccola animazione, prevista simultaneamente per la home, per la lockscreen e per l'Always On Display. Sono Molto piacevoli questi Infinity Wallpapers, in quanto propongono un'animazione alquanto discreta, costituita da un sobrio campo ...

Samsung Galaxy S10 come Huawei P20 Pro con tripla fotocamera? Il punto di svolta : Si moltiplicano le indiscrezioni sul Samsung Galaxy S10 che ne attesterebbero la portata rivoluzionaria. Già questa mattina abbiamo riportato le ultime novità relative al sensore di impronte dell'ammiraglia 2019, ora possiamo sottolineare come nel futuro della prossima generazione Galaxy possa esserci la tripla fotocamera frontale, (in parte) come quella ora in dotazione sull'attuale Huawei P20 Pro. Sembra pure più che probabile che i Samsung ...

Samsung Smart Rent/ Come cambiare ogni anno uno smartphone top di gamma : Galaxy S9 a noleggio : Samsung Smart Rent, Come cambiare ogni anno uno Smartphone top di gamma: Galaxy S9 a noleggio. Innovativo servizio firmato Samsung per cambiare ogni 12 mesi il telefono(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 17:55:00 GMT)

Solo 300 euro il prezzo Samsung Galaxy S9 e Huawei P20 TIM : offerta imbattibile - ecco come : Chi è a caccia del migliore prezzo Samsung Galaxy S9 e Huawei P20 potrebbe davvero restare esterrefatto a causa dell'ultimissima offerta dell'operatore TIM. I due top di gamma 2018 dell'universo Android sono protagoniste di due proposte commerciali con i fiocchi e identiche. A patto di essere da un po' di tempo legati al vettore, ecco che sarà possibile approfittare del forte sconto su entrambi i device. La pagina della promozione TIM per ...

Flessione Samsung Galaxy S9 nelle vendite : come mai non ingrana? : Non stanno vendendo particolarmente bene i Samsung Galaxy S9, che non starebbero riuscendo a tenere il passo dei Galaxy S8. Secondo quanto appena diffuso dal leaker Ice universe, a cavallo di questo Q2 2018 si stima che il top di gamma asiatico, nella sua doppia versione, raggiunga quota 8 milioni di esemplari venduti, che diverrebbero 28 per la fine dell'anno: numeri tutto sommato di un certo tipo, ma comunque ben lontani da quelli fatti ...

Galaxy S9 come scoprire le password inserite sul telefono Samsung : Rendere visibili le password Galaxy S9 scoprire le password sotto i puntini neri o sotto gli asterischi. Il metodo più veloce per scoprire le password sul telefono.

Distribuito sul Samsung Galaxy S9 l’aggiornamento di giugno : come si prospetta? : Un buon momento per il Samsung Galaxy S9, da quest'oggi reduce dall'aggiornamento di giugno, con serie firmware G960FXXS1BRF3, CSC G960FOXM1BRE3, changelist 13602611 e date build risalente all'11, sempre del mese corrente. Potete iniziare a scaricare il pacchetto via OTA (se non è ancora arrivato, vedrete sarà questione di minuti, o di poche ore), oppure collegando il dispositivo a Smart Switch (al più, sarà anche possibile optare per ...

Ecco come non sarà il Samsung Galaxy X : gli utenti possono esultare : Il Samsung Galaxy X verrà probabilmente presentato al MWC 2019 di Barcellona, anche se ancora sono poche le cose che sappiamo in relazione al design che adotterà. Alcune fonti hanno parlato di un dispositivo con una diagonale massima di 7.3 pollici, da aperto, che riepigato arriverebbe a misurare appena 4.5 pollici, oltre che di un prezzo che potrebbe addirittura sforare il tetto di 1600 euro, al cambio attuale dal dollaro (si parlava di 1850 ...

Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9+ scopri come si fa Hard Reset : Se il Galaxy S9 si è bloccato oppure ha lo schermo nero o la batteria non carica prova a fare un Hard Reset del Samsung per vedere se torna a funzionare.

Come comprare Samsung Galaxy S9+ a 450€ e LG G7 a 300€ : Tanti smartphone in offerta con TIM. Samsung Galaxy S9 a 300 euro, Galaxy S9+ a 450 euro ed LG G7 a soli 300 euro. Ecco i prezzi pazzi degli smartphone offerti da TIM Migliori Offerte Smartphone di Giugno 2018 con TIM TIM ha lanciato una bella, anzi bellissima offerta per chi è cliente TIM da […]