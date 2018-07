Fumetti Al via la IX edizione di Un' Estate Diabolika | per tutti gli

Cable - il viaggiatore temporale di Deadpool 2 - in cinque Fumetti : La sua presenza nel secondo film dedicato a Deadpool era stata annunciata dallo stesso Mercenario Chiacchierone nella scena dopo i titoli di coda del primo capitolo, ma nessuno si sarebbe aspettato di vederlo come antagonista della pellicola. Già, perché dal trailer di Deadpool 2 il viaggiatore temporale conosciuto come Cable sembra proprio essere la persona contro cui lo sboccato antieroe con il volto di Ryan Reynolds dovrà vedersela per tutto ...