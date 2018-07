: Presto un portale per dare pareri sulle leggi, che servirà a informare i cittadini sul loro diritto di prender part… - Mlucialorefice : Presto un portale per dare pareri sulle leggi, che servirà a informare i cittadini sul loro diritto di prender part… - TelevideoRai101 : Fraccaro:no referendum retroattivo euro - doonie : “Non prevederemo i referendum propositivi per i trattati internazionali, in quanto non sono una legge. E dunque non… -

Il ministro per le Riforme, in audizione alle Commissioni Affari costituzionali,esclude "retroattivi su trattati internazionali, come quello sull'.Tra l'altro, non è intenzione del governo uscire dall'". Riguardo alle affermazioni di Davide Casaleggio sul superamento della democrazia rappresentativa,dice: "Per questo governo il Parlamento resta centrale". Sul conflitto d'interessi auspica "un'iniziativa parlamentare" e non del governo. E modifiche regolamentari contro "i cambi di casacca".(Di martedì 24 luglio 2018)