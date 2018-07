Forza Italia contro il dl Dignità | Crea disoccupazione Ma l' alleanza con la

Davide Casaleggio : “Parlamento non servirà più : ecco perchè”/ Pd-Forza Italia : “M5s sono giacobini al potere” : Davide Casaleggio, "Parlamento non servirà più in futuro, ecco perchè": rivolta anti-M5s dalle opposizioni Pd e Forza Italia, "i grillini sono i giacobini della nostra epoca"(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 19:28:00 GMT)

Caos Ilva - Forza Italia “Di Maio improvvisa”/ Salvini - “impensabile che chiuda”. Calenda - “M5s annulli gara” : Caos Ilva, Forza Italia attacca Di Maio: "il Ministro improvvisa, è indegno". Salvini, "impensabile che chiuda l'azienda". Ira Calenda, "M5s annulli la gara o è solo varietà"(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 10:24:00 GMT)

I No Tav aggrediscono la polizia. Forza Italia insorge - Salvini interviene. Imbarazzo del M5S : Occorre una presa di distanza netta in alternativa della quale siamo autorizzati a pensare che essi abbiano agito forti della copertura politica del Governo'. 'Solidarietà da tutto il @GruppoFICamera ...

Tav - nuovi disordini in Valsusa. Forza Italia attacca : 'Governo da che parte sta?' : Occorre una presa di distanza netta in alternativa della quale siamo autorizzati a pensare che essi abbiano agito forti della copertura politica del Governo'. Lo dice Elisabetta Gardini, ...

Notte di guerriglia No Tav in Val di Susa. Forza Italia protesta : "Dal Governo scena muta" : In Val di Susa si riaccende la protesta No Tav con lanci di petardi e razzi contro le forze dell'ordine schierate a difesa del cantiere della Tav Torino Lione. Gli agenti hanno risposto con il lancio di lacrimogeni.La questura di Torino comunica di aver individuato i presunti responsabili dei disordini al cantiere di Chiomonte, in Val di Susa. La Digos rende noto di aver riconosciuto militanti del centro sociale Askatasuna e attivisti ...

Sondaggi Politici/ La Lega al 30% - Forza Italia sprofonda all’8% : Di Maio ‘tiene’ - Pd non ‘sfonda’ dopo Renzi : Sondaggi Politici elettorali, ultime notizie e intenzioni di voto. Lega al 30%, M5s tiene mentre Forza Italia sprofonda sotto l'8%: Pd non sfonda dopo Renzi, gli ultimi dati(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 11:18:00 GMT)

Tajani : 'Il rilancio di Forza Italia parte dai giovani e dalle liste civiche' : "Vogliamo Forza Italia di nuovo protagonista del centrodestra. Ho chiesto a Berlusconi di candidarsi e di farlo nel Sud, che questo governo ha dimenticato". Queste le parole di Antonio Tajani, ...

Consip - Gianpaolo Scafarto assessore per Forza Italia. Indagò su Tiziano Renzi : “Strano? Nessuna velleità politica” : Il nuovo assessore alla Sicurezza e alla legalità del Comune di Castellammare di Stabia è il maggiore dei carabinieri Gianpaolo Scafarto, l’uomo che fu tra i primi a indagare sul caso “Consip” che coinvolgeva tra gli altri Tiziano Renzi, padre dell’ex Presidente del Consiglio. Scafarto è al momento sotto inchiesta dalla Procura di Roma con le accuse di falso, rivelazione del segreto d’ufficio e depistaggio (a marzo il Riesame ha annullato la ...

SsangYong rafForza la sua presenza in Italia : Partirà già nell’ultimo trimestre 2018 l’importante piano di sviluppo, su base triennale, del marchio SsangYong in Italia. Come per gli altri Paesi europei e in linea con un investimento previsto sul brand da parte di Mahindra Group di 1,3 miliardi di dollari nei prossimi 4 anni, anche SsangYong Italia si prepara a mettere in campo […] L'articolo SsangYong rafforza la sua presenza in Italia sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, ...

Conte stoppa la flat tax Forza Italia non ci sta : «Le coperture ci sono» : Il suo pacchetto fiscale, flat tax in testa, Forza Italia lo presenta alla stampa in Senato nel giorno in cui il premier Giuseppe Conte spiega, in un'intervista al Fatto quotidiano, che la tassa piatta il suo governo non la farà. Almeno, come è scritta al primo punto del programma del centrodestra e anche prevista nel contratto sottoscritto da Lega e M5s.Il capo dell'esecutivo, infatti, giura che non ci saranno condoni fiscali e parla di una ...

[L'inchiesta] "Berlusconi ha pagato Cosa Nostra per 20 anni - anche dopo le stragi. E Riina appoggiò Forza Italia" : "Nella seconda metà del '93, quando si è deciso di appoggiare Forza Italia, è venuto fuori Marcello Dell'Utri che si era preso delle garanzie nei confronti di Cosa Nostra per i suoi problemi. E quindi ...

Forza Italia - Berlusconi riunisce i parlamentari : "Portare a termine il percorso di rinnovamento" : Silvio Berlusconi riunirà giovedì l'assemblea allargata dei parlamentari per esaminare la situazione politica e le prospettive per il futuro di Forza Italia. L'obiettivo, anche dopola nomina di Tajani a vicepresidente del partito, è quella di avviare un rinnovamento. Era stato lo stesso Tajani a dire che "c'è una fetta di Paese a cui dobbiamo guardare: pmi, artigiani, agricoltori, liberi professionisti e dare all'Italia innanzitutto una politica ...

Sondaggio La7 - Lega primo partito ma lascia lo 0 - 4% : il M5s sale e incalza il Carroccio. Bene Forza Italia : L'ultimo Sondaggio diffuso da La7 segna un testa a testa. Le cifre vengono snocciolate a In Onda di David Parenzo e Luca Telese , i quali si devono arrendere all'evidenza: la prima Forza, in Italia, è ...

L'ira di Cazzola contro la Mussolini : "Votavo Forza Italia - ma ora il Pd perché voi mi fate schifo" : L"aria che tira a L"Aria che Tira Estate, su La7, è bella tesa. Qui, infatti, giochi di parole a parte, è andato in scena un siparietto ad alto volume e toni più che coloriti tra un Giuliano Cazzola scatenato e Alessandra Mussolini."Per me il populismo è una moderna forma di fascismo. Quindi, capisco benissimo la sua posizione, vorrei che capisse pure la mia" sentenzia l"economista ex Pdl, che incassa la replica dell"europarlamentare azzurra, ...