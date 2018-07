Formula 1 | GP Germania | Hamilton graziato dalla penalità per ' errore ammesso

Blastingnews

(Di martedì 24 luglio 2018) Sebastian Vettel commette une getta via un Gran Premio difino a quel momento dominato, Lewiscompleta una rimonta da grande campione VIDEO ma, nel corso della gara, taglia la linea di demarcazione posta all'ingresso dei box per tornare in pista, non incorre in alcuna sanzione, e la vittoria gli viene confermata. Due situazioni differenti che, però, potrebbero avere un certo peso nella lotta per la conquista del mondiale piloti 2018 di1. Soprattutto stanno facendo discutere le motivazioni dei commissari della FIA che, di fatto, hanno punito il pilota britannico con una semplice reprimenda. Tutto comincia al 52° giro, quando Vettel perde per un attimo fatale il controllo della sua Ferrari, uscendo di pista alla Sachskurve e dicendo addio ai suoi sogni di gloria VIDEO. In quel frangente, complice anche una pioggia ad intermittenza che stava ...