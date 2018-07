Foreign fighter Il Regno Unito non si oppone alla pena di morte  

Salvini a Mosca : su Foreign fighters servono banche dati comuni : Mosca, 16 lug., askanews, - Con i 'massimi vertici' della sicurezza russa il vice premier e ministro dell'Interno Matteo Salvini ha parlato di lotta al terrorismo, all'immigrazione clandestina e alle ...

Nato : Conte - rafforzare fronte sud alleanza contro rischi Foreign fighters : Roma, 12 lug. (AdnKronos) – “Seconda giornata di lavoro al vertice Nato qui a Bruxelles. L’Italia continua nel suo impegno per rafforzare il fronte sud dell’alleanza, da cui provengono minacce terroristiche significative. Come ho segnalato ieri anche dall’immigrazione potrebbero arrivare rischi di foreign fighters che dobbiamo contrastare con ogni sforzo”. Lo scrive su Instagram il premier Giuseppe ...

Conte : “Rischio Foreign fighters da immigrazione” : Bruxelles, 11 lug. (AdnKronos) – “Siamo impegnati anche sul fronte : anche dalla stessa immigrazione potrebbero venire rischi e pericoli di foreign fighters. In questo quadro destabilizzato sia sul fronte mediorientale che in alcune aree nordafricane potrebbero arrivare queste minacce, questi pericoli, per cui siamo qui per ribadire queste posizioni e rafforzare questi nostri interessi. E, con i nostri interessi, quelli di ...

La nave Diciotti a Trapani con 67 migranti - Conte alla Nato : "Rischio Foreign fighters" : Arriverà questo pomeriggio al porto di Trapani la nave "Diciotti" della Guardia Costiera con a bordo 67 migranti soccorsi nel Canale di Sicilia nei giorni scorsi...

Giuseppe Conte : “Da immigrazione pericoli per terrorismo e arrivo Foreign fighters. Con Salvini linea comune” : Tra il premier Conte e il ministro dell'Interno Matteo Salvini c'è una linea comune per quanto riguarda le politiche migratorie e di pubblica sicurezza: "Rafforzare la sicurezza dei cittadini cittadini italiani ponendo al centro del Vertice il fatto che non possiamo essere lasciati soli", ha dichiarato Salvini al termine del vertice con il presidente del Consiglio.Continua a leggere

La condanna della Foreign fighter italiana e il parere dell'Opwc sulle armi chimiche in Siria. Le notizie del giorno - in breve

Fatima condannata a 9 anni Sonia vuole tornare dalla SiriaChi sono le Foreign fighters italiane : Nel giorno stesso in cui la corte d'Assise d'appello di Milano conferma la condanna in contumacia a 9 anni di reclusione per la trentunenne Maria Giulia Sergio, detta "Fatima" e passata alle cronache giudiziarie come la prima "foreign fighter" italiana, dalla Siria torna a farsi sentire Sonia Khediri, 21 anni, fuggita nell'agosto 2014 dal paesino di Oné di Fonte, in provincia di Treviso, per unirsi ...

Terrorismo - confermata in appello la condanna per Maria Giulia Fatima Sergio : 9 anni alla Foreign fighter italiana : “… Ma io ti parlo a nome dello Stato Islamico, lode ad allah, e Abu Bakr Al Baghdadi (numero uno di Isis, ndr) chiama qui alla hijra (emigrazione, ndr), chiama tutto il mondo alla hijra, chiama tutti gli uomini al jihad per causa di Dio, perché noi dobbiamo distruggere i miscredenti”. Così parlava Maria Giulia Fatima Sergio la giovane diventata la prima foreigne fighter italiana. La corte d’Assise d’appello di Milano l’ha condannata a 9 ...

Terrorismo - condannata Fatima : 9 anni alla prima Foreign fighter italiana dell'Isis : E poi, come emerge dalle intercettazioni, aveva aderito all' 'organizzazione criminale' che aveva tra gli obiettivi di 'uccidere i miscredenti' in qualsiasi parte del mondo fossero, anche con il ...