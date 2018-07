Food | minibond di Venchi da 7 mln per crescere all’estero

sportfair

(Di martedì 24 luglio 2018) Milano, 24 lug. (AdnKronos) – Unda sette milioni di euro per il cioccolato di, che vuolein Italia e all’estero. Il prestito obbligazionario è stato interamente sottoscritto da Unicredit, che supporterà la storica azienda del Made in Italy. Il Gruppoè erede dello storico marchio, maestri cioccolatai per la Real Casa Savoia, con una storia di 140 anni: nato a Torino nel 1878, con sede produttiva a Castelletto Stura (Cuneo), l’azienda ha raggiunto una notevole riconoscibilità internazionale ed è nota per i suoi gelati e per il cioccolato: con più di 350 ricette di cioccolato e 90 gusti di gelato, è presente in 70 paesi nel mondo. “Questo è un ulteriore passo per il finanziamento degli investimenti del prossimo triennio. Abbiamo previsto 70 aperture di nuovi punti vendita in tutto il mondo entro il 2020, con un focus sul ...