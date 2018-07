Foggia | arrestato il capoclan Roberto Sinesi | rispose al fuoco dei sicari

repubblica

(Di martedì 24 luglio 2018) Deve rispondere di detenzione e porto illegale in luogo pubblico di una pistola, reati aggravati dall'avere agito col metodo mafioso nel 2016 quando sparò per strada per sfuggire a un agguato