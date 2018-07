Foconi | un oro alla carbonara | Me lo sono meritato | dalle batoste ho imparato a

Alessio Foconi - una scherma variegata e completa. Un oro frutto del lavoro : E’ un’Italia in punta di fioretto quella che sta brillando ai Mondiali di scherma in corso di svolgimento a Wuxi. Finora la spedizione azzurra ha raccolto tre ori, uno per giorno. Si è cominciato con quello di Mara Navarria nella spada femminile e poi sono arrivati quelli di Alice Volpi ed Alessio Foconi nell’arma che ha dato da sempre le maggiori soddisfazioni alla nostra nazionale. Anche oggi dunque è risuonato l’Inno ...

Scherma - Mondiali 2018 : Alessio Foconi - una scherma variegata e completa. Un oro frutto del lavoro : E’ un’Italia in punta di fioretto quella che sta brillando ai Mondiali di scherma in corso di svolgimento a Wuxi. Finora la spedizione azzurra ha raccolto tre ori, uno per giorno. Si è cominciato con quello di Mara Navarria nella spada femminile e poi sono arrivati quelli di Alice Volpi ed Alessio Foconi nell’arma che ha dato da sempre le maggiori soddisfazioni alla nostra nazionale. Anche oggi dunque è risuonato l’Inno ...

Mondiali scherma - Foconi fioretto d'oro : ANSA, - ROMA, 24 LUG - Ancora un oro per l'Italia ai Mondiali di scherma in corso a Wuxi, in Cina. Alessio Foconi riporta il fioretto maschile sul gradino più alto del podio battendo in finale 15-8 il ...

Foconi oro nel fioretto : Wuxi, 24 lug. – (AdnKronos) – Alessio Foconi vince la medaglia d’oro nel fioretto individuale maschile ai campionati del mondo di scherma di Wuxi. Il toscano supera in finale il britannico Richard Kruse per 15-8. E’ la quarta medaglia per l’Italia nella rassegna iridata, la terza d’oro. Il 29enne dell’Aeronautica Militare, con questo successo, conquista anche la Coppa del Mondo di specialità. ...

Foconi oro nel fioretto : Wuxi, 24 lug. – (AdnKronos) – Alessio Foconi vince la medaglia d’oro nel fioretto individuale maschile ai campionati del mondo di scherma di Wuxi. Il toscano supera in finale il britannico Richard Kruse per 15-8. E’ la quarta medaglia per l’Italia nella rassegna iridata, la terza d’oro. Il 29enne dell’Aeronautica Militare, con questo successo, conquista anche la Coppa del Mondo di specialità. Foconi, ...

Foconi oro nel fioretto : Il 29enne dell'Aeronautica Militare, con questo successo, conquista anche la Coppa del Mondo di specialità . Foconi, numero 1 del tabellone e numero 2 del ranking mondiale, era giunto in finale ...

Mondiali scherma - Foconi oro fioretto : 15.21 Mondiali scherma, Foconi oro fioretto Alessio Foconi è campione del mondo di fioretto. In finale a Wuxi il ternano ha superato 15-8 il britannico Kruse rimontando l'iniziale svantaggio e, 0-3 al primo frame, 6-6 al termine del secondo, e chiudendo in scioltezza. Sul ...

Alessio Foconi medaglia d'oro/ Mondiali di scherma 2018 - l'azzurro vince il titolo nel fioretto : Diretta Mondiali scherma 2018: Alessio Foconi vince la medaglia d'oro nel fioretto individuale battendo 15-8 in finale il britannico Richard Kruse.

Mondiali scherma - Foconi oro fioretto : 15.21 Alessio Foconi è campione del mondo di fioretto. In finale a Wuxi il ternano ha superato 15-8 il britannico Kruse rimontando l'iniziale svantaggio e (0-3 al primo frame, 6-6 al termine del secondo) e chiudendo in scioltezza. Sul suo cammino, il neoiridato ha superato il coreano Heo Jun in semifinale 15-12, il francese Lefort nei quarti 15-8 e il Van Haaster (CAN) negli ottavi 15-13 Gli altri azzurri non passano i quarti. Lì si fermano ...

Mondiali Scherma 2018 - Alessio Foconi vince la medaglia d'oro nel fioretto maschile : ... al suo secondo mondiale, suggella così la sua grande crescita: fino a due anni fa non era ancora esploso , solo settimo al suo primo mondiale un anno fa, , oggi è in cima al mondo. Si tratta della ...

Scherma - Alessio Foconi sbanca Wuxi! Oro sublime - è campione del mondo di fioretto! : Dopo sette anni un italiano torna sul tetto del mondo nel fioretto maschile. L’autore di questa straordinaria impresa è Alessio Foconi che conquista la medaglia d’oro ai Mondiali di Scherma di Wuxi (Cina). Il 28enne ternano si è consacrato sulle pedane cinesi e dopo una grande stagione in Coppa del mondo, riesce ora a conquistare la prima medaglia iridata in carriera. Un grande torneo dell’azzurro che nel momento decisivo ha saputo tirare fuori ...

Alessio Foconi ha vinto la medaglia d’oro nel fioretto maschile ai Mondiali di Scherma : Il 28enne italiano Alessio Foconi ha vinto la medaglia d’oro nel fioretto maschile ai Mondiali di Scherma in corso a Wuxi, in Cina. Foconi ha battuto in finale in britannico Richard Kruse con il punteggio di 15-8. Quella di Foconi è The post Alessio Foconi ha vinto la medaglia d’oro nel fioretto maschile ai Mondiali di Scherma appeared first on Il Post.