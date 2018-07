Foconi oro nel fioretto

meteoweb.eu

(Di martedì 24 luglio 2018) Wuxi, 24 lug. – (AdnKronos) – Alessiovince la medaglia d’oro nelindividuale maschile ai campionati del mondo di scherma di Wuxi. Il toscano supera in finale il britannico Richard Kruse per 15-8. E’ la quarta medaglia per l’Italia nella rassegna iridata, la terza d’oro. Il 29enne dell’Aeronautica Militare, con questo successo, conquista anche la Coppa del Mondo di specialità., numero 1 del tabellone e numero 2 del ranking mondiale, era giunto in finale superando in semifinale l’ostico sudcoreano Jun Heo per 15-12, dando continuità al successo ottenuto ai quarti contro il francese Enzo Lefort col punteggio di 15-8, che gli ha dato la certezza di salire sul podio. Il neo campione del Mondo aveva iniziato la sua giornata superando per 15-11 il plurititolato tedesco Peter Joppich. In sequenza ha poi vinto per 15-1 il ...