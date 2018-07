Fiorentina | in arrivo il giovane belga Gillekens

Fiorentina - Gerson in dirittura d'arrivo : ANSA, - FIRENZE, 19 LUG - La Fiorentina è ad un passo dal brasiliano Gerson: la trattativa con la Roma è sulla base del prestito con diritto di riscatto. Il giocatore era stato accostato in questi ...

Calciomercato Fiorentina - il patron Della Valle esce allo scoperto : “l’arrivo di Berardi? Ecco cosa posso dire” : Presente nel ritiro di Moena, il patron Della Fiorentina ha fatto il punto sul mercato e sugli obiettivi stagionali La stagione è iniziata, la Fiorentina suda e lavora nel ritiro di Moena agli ordini di Stefano Pioli, confermato dopo l’ottimo campionato dello scorso anno. LaPresse/Spada Mentre i giocatori faticano in campo, a guardarli c’è anche il patron Andrea Della Valle, giunto tra i suoi ragazzi per far sentire la presenza ...

La nuova Fiorentina prende forma : in arrivo il colpaccio - ma mancano ancora due tasselli… : Fiorentina pronta a completare la rosa da mettere nelle mani del tecnico viola Pioli, servono due innesti assolutamente La Fiorentina di mister Pioli sta prendendo pian piano forma. Il ds Corvino è al lavoro sul mercato per rafforzare la rosa, sempre senza spese folli, ma con il chiaro intento di restare competitivi, trattenendo big quali Chiesa e Pezzella. Il calciomercato potrebbe riservare ancora qualche sussulto di spessore ai tifosi ...

Fiorentina : Ceccherini in arrivo dal Crotone : Federico Ceccherini è un nuovo giocatore della Fiorentina. Il difensore classe 1992 è stato ceduto a titolo definitivo dal Crotone, con la società rossoblù che si assicura anche una percentuale del 20% sull’eventuale futura rivendita. Sul sito del club calabrese il “ringraziamento per il bellissimo percorso intrapreso insieme ed un in bocca al lupo per la sua futura avventura”. AdnKronos)L'articolo Fiorentina: Ceccherini ...

Fiorentina - dopo Lafont in arrivo un altro portiere : ecco l’idea di Corvino : Non solo Lafont tra gli arrivi in porta per la Fiorentina che potrebbe cambiare l’intero pacchetto di portieri a disposizione di Pioli Il giovane Lafont è in arrivo alla Fiorentina, dopo il mancato riscatto di Sportiello, sarà il francese il nuovo numero 1 della squadra viola. E’ notizia di poche ore fa però, l’interesse del club toscano per Rafael, portiere appena svincolatosi dal Napoli. Sembra infatti che Corvino ...

Fiorentina - calciomercato da Europa League : in arrivo due colpi da novanta! : Fiorentina alle prese con diverse trattative importanti che potranno rinforzare la rosa di Pioli in vista della prossima stagione La Fiorentina è pronta a scatenarsi sul mercato. La politica societaria è chiara, puntare su calciatori giovani ma di grande qualità, quest’anno la famiglia Della Valle ha deciso di fare uno sforzo in più anche dal punto di vista economico. Il motivo? Il probabile ripescaggio in Europa League, dati i ben ...

Calciomercato Fiorentina - ufficiale l’arrivo di Hancko : David Hancko è stato ingaggiato della Fiorentina. La società viola ha comunicato di “aver raggiunto l’accordo per l’acquisto, a titolo definitivo, del calciatore dal MSK Zilina”. Hancko è nato a Prievidza il 13 dicembre 1997. Nell’ultima stagione ha disputato 32 partite realizzando quattro reti. Il calciatore ha collezionato inoltre sette presenze nella nazionale under 21 del suo paese. Hancko sarà a Firenze nei ...

