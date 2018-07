Financial Times : l'Ue proporrà un rimborso di 6mila euro per ogni migrante accolto : Il Financial Times ha rivelato alcune anticipazioni riguardo alle proposte che verranno presentate al prossimo vertice di Bruxelles. La 'novità' pare essere un rimborso delle spese dell'accoglienza per i Paesi Ue che accoglieranno i migranti. Obiettivo: sostenere le spese e convincere l'Italia Il giornale specializzato in ambito economico-finanziario ha annunciato che probabilmente la Commissione europea lancerà una nuova proposta che prevede il ...

Il Financial Times lancia un dibattito utile sulla gestione dei servizi pubblici che dovrebbe essere ripreso da chi in Italia, come M5s, vuole trasparenza e lotta agli sprechi.

Financial Times attacca : "Salvini? Minaccia l'Ue Rischio nuova Weimar" : Il Financial Times torna a mettere nel mirino l'Italia e lo fa con un editoriale a firma Wolfang Munchau che di fatto attacca senza usare giri di parole il ministro degli Interni, Matteo Salvin i. La ...

Financial Times : nomina Bagnai e Borghi innesca vendite su Italia : Roma, 21 giu. , askanews, Hanno 'innescato vendite di titoli Italiani', secondo il Financial Times, le nomine di Alberto Bagnai, a presidente della Commissione Finanze del Senato, e di Claudio Borghi ...

LICEO LINGUISTICO SECONDA PROVA/ Maturità 2018: tracce, ultime notizie e soluzioni. La materia: Lingua e cultura straniera 1, un articolo del Financial Times sui consumatori irrazionali

Financial Times : 'Ue prepara multa a Google per abuso di posizione dominante' : La commissione Ue si prepara a multare Google per abuso di posizione dominante tramite il sistema operativo Android. Lo riporta il Financial Times, secondo le quali una sanzione è attesa anche se non ...

Financial Times : Bce taglia acquisti di titoli italiani a maggio : Secondo gli ultimi dati forniti dalla Bce gli acquisti di titoli da parte dell'eurosistema nell'ambito del programma di Quantitative Easing, per il rilancio dell'economia, sono saliti nel corso ...

Il Financial Times : "Tagli dalla Bce ad acquisti titoli di Stato italiani" : Sul fronte dei giorni caldi dello spread della scorsa settimana emerge un retroscena ricostruito dal Financial Times . Il quotidiano della city di fatto sostiene che la Banca Centrale europea avrebbe '...

Spread - Financial Times : “A maggio la Bce ha ridotto acquisti di titoli di Stato italiani. I sospetti del nuovo governo” : A maggio la Bce ha comprato titoli di Stato italiani per 3,6 miliardi netti, circa 400 milioni in meno rispetto al mese prima. Così come sono diminuiti anche gli acquisti di titoli pubblici di Francia, Belgio e Austria. Sono aumentati, al contrario, quelli di titoli tedeschi: 6,8 miliardi contro i 4,7 di aprile. E’ quello che risulta dai dati mensili dell’Eurotower. Del lieve calo dà notizia il Financial Times in un articolo intitolato ...

Torna in auge l'ipotesi di una Fusione tra UNICREDIT e Societe Generale. A parlarne è il Financial Times. Già in passato i nomi delle due banche erano stati accostati

Unicredit - il Financial Times rilancia il flirt con Société Générale e il titolo vola in Borsa : Neanche il tempo di far partire il governo che tornano i rumor su una fuga in Francia di Unicredit. A rispolverare il vecchio ma sempre attuale flirt tra la banca italiana e SocGen, alimentato anche dal fatto che l’ad dell’istituto milanese, Jean-Pierre Mustier è stato un alto dirigente del gruppo transalpino, è il Financial Times. Secondo il quotidiano della City sono mesi che il manager francese starebbe valutando l’ipotesi. Le ...

Unicredit vuole fondersi con Société Générale - scrive il Financial Times : Secondo il Financial Times, i dirigenti della banca italiana Unicredit vorrebbero fondere la loro società con la banca francese Société Générale. Jean-Pierre Mustier, l’amministratore delegato francese di Unicredit che in passato ha lavorato per Société Générale, starebbe pensando a questa mossa The post Unicredit vuole fondersi con Société Générale, scrive il Financial Times appeared first on Il Post.

Dopo aver alimentato la fiammata dello spread italiano, il Financial Times cambia linea: il problema non è il nuovo governo in Italia, ma l'immobilismo anti-riforme della Ue.

Governo - Financial Times : “La turbolenza italiana e il dilemma di Draghi sulla fine del piano di acquisto di titoli” : La situazione italiana avrà un impatto a catena sulle decisioni di Mario Draghi e degli altri membri del direttivo Bce sulle sorti del quantitative easing, il piano di acquisto di titoli di Stato che stando alla tabella di marcia fissata nel 2017 è destinato a esaurirsi a settembre. A scriverlo è il Financial Times, che mette in luce il “dilemma” del governatore dell’Eurotower tirato per la giacchetta dai “falchi” ...