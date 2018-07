Fifa | miglior allenatore del 2018 | Allegri sfida Deschamps e Zidane

I Migliori di Fifa intervistano Emilio Cozzi! : I Migliori di FIFA hanno avuto il piacere di incontrare Emilio Cozzi lo scorso 9 giugno all’evento ESports Italy di Busto Arsizio ed è nata subito l’idea di realizzare un’intervista dedicata al mondo dei videogiochi con un occhio di riguardo, ovviamente, agli eSports Chi è Emilio Cozzi Giornalista e autore, Emilio Cozzi è nato e […] L'articolo I Migliori di FIFA intervistano Emilio Cozzi! proviene da I Migliori di FIFA.

Fifa 18 : scopri la Squadra del Torneo con i migliori giocatori dei mondiali Russia 2018! : Nella notte fra mercoledì 11 e giovedì 12 luglio EA Sports ha svelato, nell'ambito dell'iniziativa Festival of Futball, il Team of the tournament, ossia la Squadra del Torneo dedicata ai giocatori che si sono contraddistinti durante tutti i mondiali di Russia 2018. The #FestivalOfFUTBall Team Of The Tournament is now available in regular #FUT #WorldCup pic.twitter.com/MLJlTerQvH […]

Fifa 18 : scopri il Team of the Matchday n°4 - i migliori degli ottavi di finale dei mondiali Russia 2018 : Offerta! Fifa 19 - PlayStation 4 Grazie al motore FrostbiteTM, EA SPORTSTM Fifa 19 offre un'esperienza da campioni, dentro e fuori dal campo. Nuovi campioni crescono in Fifa 19.Fifa 19 offre funzionalità di gioco migliorate che ti permettono di controllare tutto ciò che avviene in campo in qualsiasi momento, garantendoti una libertà di azione senza […]

Fifa 19 Miglior Prezzo In Offerta Su Amazon : FIFA 19 in sconto a 49,99€ in pre-ordine su Amazon. FIFA 19 è già in Offerta su Amazon: parte il pre-ordine a meno di 50 euro. Miglior Prezzo scontato FIFA 19 su Amazon: solo 49.99€ in Offerta FIFA 19 in sconto a 49,99€ in pre-ordine su Amazon Finalmente ci siamo: dall’E3 2018 arriva il trailer di annuncio di FIFA […]

Fifa 18 : TOTS Ultimate : scopri i migliori giocatori della stagione! Disponibile la nuova SBC! : Offerta! Red Dead Redemption 2 - PlayStation 4 Sviluppato dai creatori di Grand Theft Auto V e Red Dead RedemptionIl mondo di gioco, vasto ed evocativo, sarà anche l'ambientazione per un'esperienza multigiocatore online completamente nuova 74,99 € - 5,00 € 69,99 € Acquista su Amazon Il 1° giugno EA Sports ha annunciato il TOTS Ultimate, […]

Fifa 19 arriverà su Switch con una grafica migliorata : FIFA 18 ha segnato l'esordio del simulatore calcistico di EA Sports su Nintendo Switch, e sembra che il matrimonio tra la console e la serie sportiva sia destinata a durare, almeno nel prossimo futuro.NintendoEverything riporta infatti alcune dichiarazioni su FIFA 19 di Andrei Lazarescu, supervising producer dell'espansione FIFA World Cup recentemente arrivata su FIFA 18. Lazarescu ha dichiarato che non solo il nuovo capitolo arriverà ...

Fifa World Cup Russia 2018 : i migliori 30 di Uruguay - Colombia e Perù : Offerta! Detroit : Become Human - PlayStation 4 Sony - Videogioco 74,99 € - 10,00 € 64,99 € EA Sports ha annunciato pochi secondi fa le valutazioni overall dei migliori 30 giocatori delle nazionali di Uruguay, Colombia e Perù nel DLC dedicato ai mondiali Russia 2018 in uscita il 29 maggio! Seguici sul GRUPPO FACEBOOK […]

Fifa World Cup Russia 2018 : i migliori 30 della CAF - la confederazione africana : EA Sports ha annunciato pochi secondi fa le valutazioni overall dei migliori 30 giocatori delle nazionali iscritte alla AFC, la confederazione africana (Egitto, Marocco, Senegal, Nigeria e Tunisia) nel DLC dedicato ai mondiali Russia 2018 in uscita il 29 maggio! Seguici sul GRUPPO FACEBOOK Vediamo insieme la lista degli overall dei TOP 30 di queste […] L'articolo Fifa World Cup Russia 2018: i migliori 30 della CAF, la confederazione ...

Soldi - trofei - gloria? No! Batshuayi ha un altro obiettivo : “gioco per migliorare la mia carta di Fifa Ultimate Team” : Michy Batshuayi non gioca per i Soldi o per la gloria ma per migliorare… la sua carta su FIFA Ultimate Team C’è chi gioca per inseguire il sogno che aveva da bambino, chi per avere una bacheca piena di trofei e sentirsi appagato, e chi invece vuole solo nuotare nell’oro che i grandi stipendi dei top player possono garantire. E poi c’è a chi come Michy Bathsuayi, tutte queste cose non interessano minimamente. ...