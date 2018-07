FIFA 19 - abbiamo provato tutte le novità : Sviluppare un videogame “stagionale” come Fifa 19 non dev’essere facile. Come si rinnova di anno in anno un gioco che deve mantenere una propria identità però offrire sempre qualcosa di nuovo e in cui ogni cambiamento rischia di condizionare la carriera di chi lo ha reso il proprio esport? Come convoglio i feedback dagli utenti, dai giocatori, dai tuoi capi per ottenere qualcosa che scontenti il minor numero possibile di persone? Lo abbiamo ...

FIFA 19 : ecco quando potremo scaricare la versione di prova su EA Access : EA ha reso nota la data in cui gli abbonati al servizio EA Access potranno scaricare la versione di prova dell'attesissimo FIFA 19, riporta VG247.Naturalmente i giocatori impazienti saranno felici di assaggiare in anticipo la nuova versione del simulatore calcistico più famoso, e se siete tra questi, non vi resta che proseguire con la lettura.Electronic Arts ha infatti annunciato la data in cui sarà disponibile la versione di prova di FIFA 19, ...

E3 2018 : FIFA 19 - prova : Era il segreto di Pulcinella. Da quando Adam Bhatti aveva annunciato che PES non avrebbe più rinnovato l'accordo in esclusiva con la UEFA per la Champions League era ovvio che il trofeo continentale sarebbe sbarcato anche in FIFA 19. Quindi, quando durante l'EA Play 2018 Electronic Arts ha fatto l'annuncio, in pochi si sono stupiti. Ma non siamo rimasti indifferenti. Quello che ci ha colpito, infatti, è il modo nel quale il colosso americano ha ...