Fifa 19 | abbiamo provato tutte le novità

(Di martedì 24 luglio 2018) Sviluppare un videogame “stagionale” come19 non dev’essere facile. Come si rinnova di anno in anno un gioco che deve mantenere una propria identità però offrire sempre qualcosa di nuovo e in cui ogni cambiamento rischia di condizionare la carriera di chi lo ha reso il proprio esport? Come convoglio i feedback dagli utenti, dai giocatori, dai tuoi capi per ottenere qualcosa che scontenti il minor numero possibile di persone? Lochiesto a Tyler Blair, direttore creativo di Electronic Arts, tra una partita e l’altra del nuovo capitolo. “È un lavoro complesso in cui devi riuscire ad ascoltare tutti e bilanciare le varie richieste per ottenere un gioco che sia il più possibile divertente, vario e che permette ai giocatori migliori di emergere, cercando di non lasciare troppo spazio per glitch o situazioni in cui il gioco può essere sfruttato a vantaggio dei giocatori più ...