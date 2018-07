Fiducia imprese Francia cala a luglio a minimo anno | 108 punti | 110

Economia : in Italia cresce la Fiducia di consumatori e imprese : Arrivano buone notizie per l'Economia Italiana. Secondo i dati diffusi dall'istituto di statistica, sono cresciute sia la fiducia dei consumatori (dopo il peggioramento registrato nel mese precedente) che delle imprese. In base al report infatti a giugno c'è stato un aumento del primo indice dai 113,9 precedenti agli attuali 116,2. Mentre per l'indice composito del clima di fiducia delle imprese si stima una crescita da 104,6 a 105,4.Economia: ...

Francia - aumenta la Fiducia delle imprese manifatturiere : Lieve aumento nel mese di giugno per il sentiment delle imprese manifatturiere francesi. Secondo l'Ufficio Statistico Nazionale francese , INSEE, , l'indice relativo al sentiment della manifattura è ...

Fiducia imprese Italia maggio a minimi 2 anni con stallo politica : Roma, 5 giu. , askanews, Lo stallo politico del mese scorso ha visto il clima di Fiducia delle imprese dei servizi Italiane cadere ai minimi da quasi 2 anni a questa parte. Lo riporta la società di ...

Economia italiana - crolla la Fiducia di famiglie e imprese : La situazione politica sta facendo sentire i suoi effetti sul clima di fiducia che si respira nel paese. In special modo riguardo all'Economia italiana. Secondo le ultime rilevazioni dell'Istat infatti a maggio c'è stato un deciso calo dell'indice che misura il sentiment dei consumatori. Un dato che peraltro interrompe un trend positivo che si era registrato nei primi mesi del 2018. Il report dice che il valore dell'indice di fiducia dei ...

Istat : calo Fiducia consumatori-imprese : 14.06 In calo il clima di fiducia dei consumatori e delle imprese. Lo comunica l'Istat. A maggio, il dato dei consumatori si contrae da 116,9 a 113,7, il livello più basso da settembre scorso. Il calo risente molto delle "attese sulla situazione economica del Paese, fortemente peggiorate". Per quanto riguarda le imprese si stima una flessione da 105,0 a 104,7, il minimo da febbraio 2017. Vanno giù i servizi e le costruzioni, mentre la ...

Fiducia dei consumatori in caduta - giù anche le imprese : A maggio il clima di Fiducia dei consumatori segna un 'marcato' calo: da 116,9 a 113,7. Lo rileva l'Istat. È il livello più basso da settembre. Sul ribasso, che 'interrompe la sostanziale tenuta' dei ...