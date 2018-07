: ??@SanremoRai raddoppia: a dicembre una settimana su @RaiUno completamente dedicata a “SANREMO GIOVANI”. Due prime… - Raiofficialnews : ??@SanremoRai raddoppia: a dicembre una settimana su @RaiUno completamente dedicata a “SANREMO GIOVANI”. Due prime… - LaStampa : Festival di Sanremo, la rivoluzione di Baglioni: stop alla divisione Big e Giovani. La gara sarà unica… - lucarinigiac : RT @doonie: Nell’edizione 2019 del Festival di Sanremo non ci sarà più la separazione tra big e nuove proposte ma una gara unica - https://… -

Ildiraddoppia con un concorso a, dedicato ad artisti "36". In 24 si sfideranno per aggiudicarsi due posti per partecipare al2019. Nella gara di febbraio non ci saranno più big e nuove proposte,ma solo interpreti che concorreranno alla pari.Giovani" si articolerà in due prime serate e 4 pre-serali, asu Rai1."Ho scelto di raddoppiare perché a me non interessa solo un 'nuovo', mi appassiona un 'nuovo'", dice il direttore artistico Baglioni.(Di martedì 24 luglio 2018)