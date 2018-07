blogo

: RT @tvblogit: Festival di Castrocaro 2018 su Rai1: Daniela Ferolla con Massimiliano Ossini (Anteprima… - MandronePeppe : RT @tvblogit: Festival di Castrocaro 2018 su Rai1: Daniela Ferolla con Massimiliano Ossini (Anteprima… - tvblogit : Festival di Castrocaro 2018 su Rai1: Daniela Ferolla con Massimiliano Ossini (Anteprima… - POPCORNTVit : Massimiliano Ossini tuttofare: ecco il suo nuovo programma per Rai 1 -

(Di martedì 24 luglio 2018) Accanto a(come da notizia annunciata inieri su Blogo) sul palco deldici sarà. È quanto apprendiamo a pochi giorni dalla conferenza stampa che presenterà ufficialmente la nuova edizione, la 61esima, dello storico concorso canoro che anche quest'annotrasmetterà.Per la conduttrice si tratta del ritorno in prima serata dopo l’esperienza con Massimo Giletti nel 2015 a Una voce per Padre Pio e del riconoscimento, evidentemente, dei buoni risultati ottenuti da Linea Verde, programma che guida da quattro stagioni (la prossima, quella al via a settembre, sarà la quinta).prosegui la letturadisuconBlogo) pubblicato su TVBlog.it 24 luglio14:49.