Fermato un richiedente asilo ucraino per lo stupro di Reggia Emilia

agi

: Stupro Reggio Emilia, “fermato cittadino ucraino richiedente asilo” - fattoquotidiano : Stupro Reggio Emilia, “fermato cittadino ucraino richiedente asilo” - giuliano_fn : Stupro Reggio Emilia, “fermato cittadino ucraino richiedente asilo” – Il Fatto Quotidiano - zazoomnews : Violentata a Reggio Emilia fermato un richiedente asilo ucraino - #Violentata #Reggio #Emilia #fermato -

(Di martedì 24 luglio 2018), 26 anni ancora da compiere, senza fissa dimora e con un lavoro, saltuario, in una ditta di imballaggi: è accusato di aver violentato, domenica, notte una ragazza a Reggio. È stato incastrato dalla polizia, dopo 36 ore di attività investigativa, da un logo sulla maglietta e da una cicatrice sulla fronte. La giovane è stata prima assalita alle spalle in strada, poi spinta dietro un cespuglio e stuprata. Un caso di cronaca ma con una 'coda' politica che investe le politiche sugli immigrati. A dare per primo la notizia della cattura è stato il ministro dell'Interno, Matteo Salvini: "Complimenti alla Polizia di Stato. Per la sinistra la nostra linea sarebbe 'troppo dura'. Sbagliato, inaspriremo leggi troppo deboli: via dall'Italia i clandestini delinquenti - ha ...