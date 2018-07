“Ferma | si rivesta subito!” In mezzo all’aereo si alza in piedi e si toglie pantaloni e

caffeinamagazine

(Di martedì 24 luglio 2018) Le procedure di rito durante un viaggio in aereo sono ormai note a tutti, cementificate nella memoria da anni e anni di spostamenti. Dalle istruzioni sul comportamento da seguire durante le emergenze agli auguri del comandante, tutto si ripete puntuale dopo ogni decollo. Quello che ogni tanto tendiamo a dimenticare, però, è che l’uso della toilette una volta lassù, tra le nuvole, non è scontato e anzi diventa possibile soltanto in momenti ben precisi. Una dimenticanza con la quale si è trovata a fare i conti una donna che, come raccontato dal Sun, si trovava a bordo di un volo diretto dall’Inghilterra, della quale è originaria, alla Polonia. Purtroppo per lei, una volta seduta al suo posto ha iniziato a provare il fortissimo impulso di andare in bagno. Peccato che ormai ilfosse in fase di decollo, con i bagni ancora chiusi e non a disposizione dei passeggeri. Il ...