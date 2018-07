Femen | la fondatrice Oxana Shachko trovata morta nel suo appartamento a Parigi | si

ilfattoquotidiano

(Di martedì 24 luglio 2018), una delle tre fondatrici del movimento femminista di protesta politica, è statanel suodi. Aveva 31 anni e secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine si tratterebbe di suicidio. Nel 2008 laaveva fondatoassieme ad Anna Hutsol e Alexandra Shevchenko. È stata proprio la Hutsol a confermare ai media la morte della collega attivista: “Per quanto ne so, era preoccupata che nel mondo andasse tutto male”, ha spiegato la donna che ha anche aggiunto di essere rimasta “sfortunatamente” poco in contatto con laultimamente. Un’altra, Inna Shevchenko ha confermato che la 31enne si è tolta la vita. Il corpo è stato rinvenuto lunedì. “Non conosciamo ancora la data esatta della morte, che sarà stabilita dagli esami”, ha affermato la Shevchenko, aggiungendo che “l’ultima volta che Oksana è stata vista in vita è ...