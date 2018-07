Femen in lutto | il suicidio di Oksana è una denuncia

ilfattoquotidiano

(Di martedì 24 luglio 2018)Shachko, una delle donne di maggior valore del nostro tempo. Una delle più grandi lottatrici, una che si è duramente impegnata contro le ingiustizie che ha dovuto affrontare, le ingiustizie della nostra società. Si è battuta per se stessa e per tutte le donne del mondo. Siamo state insieme in piazza Indipendenza a Kiev, sventolando bandiere nel cielo e gridando slogan nel silenzio; siamo sopravvissute nella foresta bielorussa insieme, dopo essere state torturate; e abbiamo marciato per le strade di Parigi, formando nuovi gruppi di attiviste.è sempre rimasta una vera combattente.ci ha lasciate ma lei è qui, ed è ovunque. E’ in ognuna di noi che si è tenuta al suo fianco, è nelle, che ha contribuito a fondare; è nelle sue tele, attraverso cui quali ha manifestato il suo talento artistico. E’ nella storia del femminismo. Così scrive sul suo profilo Facebook ...