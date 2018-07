Fedez | il battesimo di Leone Il 30 febbraio | mai | polemica con Fulvio Abbate

Fedez vs Fulvio Abbate "ti cag*no solo se parli di Chiara Ferragni"/ Leone social? 'Violenza' come battesimo : Fedez difende Chiara Ferragni contro Fulvio Abbate: "ti cag..no solo se parli di lei". "Esposizione social di Leone? È una ‘violenza’ come il battesimo, infatti..”. Lo sfogo su Instagram(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 18:31:00 GMT)

Fedez sul battesimo di Leone prima delle nozze con Chiara Ferragni : ecco quando avverrà : Fedez sul battesimo di Leone sembra non avere dei grossi dubbi. Il rapper ha diChiarato di non voler battezzare suo figlio e di non celebrare matrimonio religioso con la sua compagna Chiara Ferragni, in programma per il prossimo 1° settembre a Noto, in Sicilia. "quando battezzo Leo? Il 30 febbraio. Diglielo Leo, io e la mamma non ci sposiamo in chiesa, diglielo". Queste le parole usate dall'artista per rispondere i molti che richiedevano la ...

