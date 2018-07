Federazione Turchia | “Ozil merita rispetto”

calcioweb.eu

(Di martedì 24 luglio 2018) “Sostengo totalmente Mesut Ozil e la sua famiglia e condanno il trattamento che gli è stato riservato come pure le minacce e i messaggi che l’hanno diffamato a causa delle sue radici”. Lo ha dichiarato il capo della Federcalcio turca, Yildirim Demiroren, commentando le aspre critiche mosse in Germania contro l’attaccante di origine turca che ha deciso di lasciare la nazionale tedesca dopo la bufera scoppiata per una foto scattata con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan prima dei Mondiali. In una nota Demiroren ha sottolineato che “ogni giocatore deve essere protetto dall’umiliazione, dalla discriminazione e dai messaggi di odio”. Domenicam, con un tweet, l’attaccante dell’Arsenal ha annunciato l’addio alla nazionale tedesca, denunciando “razzismo e mancanza di rispetto”. (Rak/AKI)L'articolo...