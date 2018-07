Fed Cup 2019 – Sorteggi di Londra | le possibili avversarie dell’Italia

Roger Federer sostiene l'ATP World Team Cup : 'Sarebbe un grande successo' : Si deve guardare al di fuori del nostro mondo, e pensare non solo alle battaglie politiche interne, ma anche a grandi eventi che ci permettano di competere con altri sport. La coppa del mondo di ...

Federal Reserve : produttori statunitensi preoccupati per la politica sui dazi doganali : Secondo il rapporto sulla situazione dell'economia nazionale pubblicato il 18 luglio dalla Federal Reserve, dalla fine di maggio all'inizio di luglio l'economia statunitense ha continuato ad espandersi moderatamente, tuttavia i produttori sono generalmente preoccupati che la politica sui dazi doganali statunitensi possa causare un aumento dei prezzi ...

[Il retroscena] Il "giglio magico" di Conte e BonaFede che punta ad occupare le poltrone della Giustizia : ...Salvini sulla sicurezza " dall'immigrazione alla legittima difesa il segretario della Lega comanda e decide al di là di scaramucce varie " e hanno occupato tutte le poltrone che contano nel mondo ...

Fed : ripresa procede ma dazi preoccupano industria : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Fed : Powell - ripresa solida - disoccupazione calerà ancora : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Judo - European Cup junior 2018 : Martina Castagnola trionfa a Paks! Secondo posto per Federica Luciano : Una vittoria e un Secondo posto per l’Italia a Paks, in Ungheria, dove è in corso una tappa dell’European Cup junior 2018. A trionfare nel torneo magiaro è stata Martina Castagnola, che ha conseguito il primo posto nella categoria -52 kg, battendo in successione l’ucraina Bezatosna, la britannica Piechota e la connazionale Matilda Avila in un derby fratricida, prima di superare in finale la tedesca Ballhaus e salire sul gradino ...

Wimbledon – La preoccupazione di Federer : “Anderson non mi ha sorpreso - ecco cosa è andato realmente storto” : Eliminazione preoccupante quella di Roger Federer a Wimbledon: il campione svizzero analizza così la sconfitta contro Anderson Clamoroso quanto accaduto nel pomeriggio di ieri sul campo-1 di Wimbledon: Kevin Anderson, contro ogni pronostico, ha eliminato Roger Federer. Il campione svizzero, favorito numero 1 per la vittoria finale dello Slam britannico, è stato sconfitto al 5° set dopo una maratona durata oltre 4 ore. Sconfitta alla quale ...

Francesco - dalle rapine alla Fede : «Recupero scugnizzi col pallone» : «Ci chiamano vandali e teppisti ma siamo solo dei ragazzini che non hanno un posto dove stare». Mentre pronunciano queste parole si sfidano a colpi di palleggio e sorridono con gli...

Francesco - dalle rapine alla Fede 'Recupero scugnizzi col pallone' : 'Ci chiamano vandali e teppisti ma siamo solo dei ragazzini che non hanno un posto dove stare'. Mentre pronunciano queste parole si sfidano a colpi di palleggio e sorridono con gli occhi colmi della ...

Francesco - dalle rapine alla Fede «Recupero scugnizzi col pallone» : «Ci chiamano vandali e teppisti ma siamo solo dei ragazzini che non hanno un posto dove stare». Mentre pronunciano queste parole si sfidano a colpi di palleggio e sorridono con gli occhi...

Tennis - Fed Cup 2019 : le teste di serie per il sorteggio. Le possibili avversarie dell’Italia - le azzurre cercano la promozione : Il 24 luglio si svolgerà il sorteggio della Fed Cup 2019 di Tennis. L’Italia si trova nel World Group II, in sostanza la serie B della massima competizione mondiale per Nazioni. Le azzurre proveranno a lottare per la promozione nella massima categoria ma purtroppo non saranno teste di serie: l’avversaria delle ragazze di Tathiana Garbin sarà una tra Svizzera, Olanda, Slovacchia e Giappone. L’Italia, in caso di successo al ...

Coppa del Mondo 2020 - ottimismo su Nadal e Federer. Addio Hopman Cup : Brisbane sarà una tra le poche città , due o tre, australiane che ospiterà la World Team Cup di tennis nel gennaio 2020. Così ha confermato Tennis Australia, che affianca ATP nell'organizzazione di ...

Federico Ruffo a DM : «Il Posto Giusto si occuperà di offerte di lavoro-truffa. La collocazione ci penalizza ma abbiamo un pubblico vasto» : Federico Ruffo Il lavoro e le sue dinamiche sono temi di stretta attualità che Rai 3 tornerà ad approfondire anche nella prossima stagione tv. Non solo con i tradizionali talk show. Ad affrontare l’argomento, infatti, ci sarà ancora Il Posto Giusto, la trasmissione condotta da Federico Ruffo e dedicata proprio alla tematica occupazionale nei suoi vari risvolti. Dall’11 novembre prossimo, alle ore 13, il giornalista riprenderà il suo ...

Federico Ruffo a DM : «Il Posto giusto si occuperà di offerte di lavoro-truffa. La collocazione ci penalizza ma abbiamo un pubblico vasto» : Federico Ruffo Il lavoro e le sue dinamiche sono temi di stretta attualità che Rai 3 tornerà ad approfondire anche nella prossima stagione tv. Non solo con i tradizionali talk show. Ad affrontare l’argomento, infatti, ci sarà ancora Il Posto giusto, la trasmissione condotta da Federico Ruffo e dedicata proprio alla tematica occupazionale nei suoi vari risvolti. Dall’11 novembre prossimo, alle ore 13, il giornalista riprenderà il suo ...