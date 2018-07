Fca tenta il rimbalzo in Borsa Sprint di Ferrari | su anche Exor

Fca parte bene in Borsa e tenta il rimbalzo. Manager ancora riuniti a Torino : Prosegue il rialzo di Fca in Piazza Affari all’indomani di una seduta difficile, segnata dalla fine dell’era di Sergio Marchionne, costretto a lasciare la guida del Gruppo dal ricovero in ospedale a Zurigo. Alla vigilia della trimestrale, l’ultima sotto la gestione di Marchionne, illustrata dal successore Mike Manley, il titolo guadagna l’1,47% a 1...

