lastampa

: Fca parte bene in Borsa, vertici riuniti a Torino | Sky TG24 - filippo_modica : Fca parte bene in Borsa, vertici riuniti a Torino | Sky TG24 - 22Alex87JUVE : RT @LaStampa: Fca parte bene in Borsa e tenta il rimbalzo. Stabili le condizioni di Marchionne - MarcoRanzani_pc : @VauroSenesi @fattoquotidiano In buona sostanza concordo. Non sto mai dalla parte di buonisti e ben pensanti. Il ri… -

(Di martedì 24 luglio 2018) Dopo le perdite accumulate nella giornata di lunedì in seguito all’avvicendamento alla guida del gruppo, Fca avvia gli scambi in rialzo dell’1,73% a 16,45 euro per azione, seguita da Cnh Industrial, che incassa l’1,59%, ed Exor che avanza dell’1,46%. Buona anche lanza del titolo Ferrari, che in avvio incassa un punto e mezzo percentuale....