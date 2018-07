Fca parte bene in Borsa e tenta il rimbalzo Manager ancora riuniti a Torino 

Fca parte bene in Borsa e tenta il rimbalzo. Stabili le condizioni di Marchionne : Dopo le perdite accumulate nella giornata di lunedì in seguito all’avvicendamento alla guida del gruppo, Fca avvia gli scambi in rialzo dell’1,73% a 16,45 euro per azione, seguita da Cnh Industrial, che incassa l’1,59%, ed Exor che avanza dell’1,46%. Buona anche la partenza del titolo Ferrari, che in avvio incassa un punto e mezzo percentuale....

Fca parte bene in Borsa - vertici riuniti a Torino - : Avvio di seduta positivo per la galassia del Lingotto dopo le difficoltà di ieri e le dimissioni del responsabile per l'Europa Franco Altavilla . Seconda riunione del massimo organismo decisionale del ...

Parte il dopo Marchionne in Fca. Il nuovo ad Manley al lavoro. Elkann ai dipendenti 'eternamente grati a Sergio - il migliore' : Comincia questa mattina con la riunione a Torino dell'organismo decisionale del gruppo Fca il lavoro del nuovo amministratore delegato del gruppo Mike Manley. Marchionne, ricoverato all'ospedale di ...

Fca - voci di un interesse da parte di Hyundai : MILANO - Non è la prima volta che se ne parla e a rilanciarla è sempre il quotidiano Asia Times, secondo il quale la coreana Hyundai starebbe valutando una offerta per Fca. Un report del giornale ...

Borsa : vola Fca - +5 - 4% dopo l'ipotesi di un'offerta d'acquisto da parte di Hyundai : Fca vola a Piazza Affari: titolo in rialzo di oltre il 5% dopo la notizia riportata da «Asia Times» su una possibile offerta di acquisto da parte di Hyundai. Secondo i report l'amministratore delegato ...

Pomigliano e Nola - dal 30 giugno parte la cassa integrazione alla Fca : Partirà il 30 giugno la cassa integrazione per riorganizzazione nello stabilimento Fca di Pomigliano e nel reparto logistico di Nola, che durerà fino al 10 settembre, in attesa del prossimo incontro ...

Marchionne punge Di Maio : "Di Pomigliano e non usa Fiat"/ Fca - "siamo storicamente dalla parte del Governo" : Marchionne punge Di Maio: "Di Pomigliano e non usa Fiat", l'amministratore delegato di Fca ha commentato la nascita del Governo M5s-Lega, sottolineando la politica societaria(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 12:23:00 GMT)

Auto - La flotta Fca partecipa 'Company Car Drive' : ... sarà possibile effettuare dei test drive a bordo di Fiat Tipo, un modello che assicura la migliore offerta 'value for money', parametro di sicuro interesse per il mondo flotte. Infine, sullo stand ...