Fca in Borsa | i titoli della Galassia in recupero A Piazza Affari conta anche il

Fca parte bene in Borsa e tenta il rimbalzo. Stabili le condizioni di Marchionne : Dopo le perdite accumulate nella giornata di lunedì in seguito all’avvicendamento alla guida del gruppo, Fca avvia gli scambi in rialzo dell’1,73% a 16,45 euro per azione, seguita da Cnh Industrial, che incassa l’1,59%, ed Exor che avanza dell’1,46%. Buona anche la partenza del titolo Ferrari, che in avvio incassa un punto e mezzo percentuale....

Fca - apre in rialzo in Borsa a Milano - +1 - 18% - - bene Ferrari ed Exor : Dopo la tensione di lunedì, la seconda seduta della settimana sembra più tranquilla per la scuderia Fca sui mercati azionari. In attesa, nel pomeriggio, della apertura di Wall Street dopo il gruppo di ...

Fca parte bene in Borsa - vertici riuniti a Torino - : Avvio di seduta positivo per la galassia del Lingotto dopo le difficoltà di ieri e le dimissioni del responsabile per l'Europa Franco Altavilla . Seconda riunione del massimo organismo decisionale del ...

La Galassia Fca tenta il recupero in Borsa dopo il lunedì difficile : MILANO - tentativo di recupero all'avvio degli scambi in Borsa per la Galassia Fca, ieri penalizzata dalle vendite degli investitori dopo il fine settimana che ha segnato l'avvicendamento al vertice ...

Marchionne in terapia intensiva. Fca - i titoli risalgono in Borsa : Fca in recupero a Piazza Affari nella seconda giornata di contrattazioni dopo l'uscita di scena di Sergio Marchionne e la rivoluzione al vertice con l'annuncio delle dimissioni di Alfredo Altavilla , ...

Fca sotto pressione in Borsa. Si dimette Altavilla - unico top manager italiano : Bruciati complessivamente 2 miliardi e 300 milioni di euro. Il nuovo a.d. Manley ha deciso di prendere in mano le sue deleghe ad interim -

Marchionne in terapia intensiva. Fca - i titoli risalgono in Borsa : Fca in recupero a Piazza Affari nella seconda giornata di contrattazioni dopo l'uscita di scena di Sergio Marchionne e la rivoluzione al vertice con l'annuncio delle dimissioni di...

Borsa - Fca tenta il rimbalzo : +1 - 2% Sprint di Ferrari - su anche Exor : Avvio positivo per i titoli della galassia Agnelli dopo il disastro di ieri, primo giorno senza Marchionne alla guida. Fca tenta il rimbalzo e apre a +1,2%. Sale anche Ferrari: +2%. In crescita anche Exor Segui su affaritaliani.it

Azioni Fca - Ferrari e CNH : dopo crollo su addio Marchionne - quali previsioni su Borsa Italiana oggi? : ...figlia della programmazione maniacale che ha caratterizzato la gestione dell'era Marchionne e rappresenta l'ennesima prova di eccellenza e di continuità di un modello gestionale forse unico al mondo "...

Strappo al vertice - Fca giù in Borsa : Altavilla lascia - Manley ad interim : Inizia con una sorpresa il nuovo corso del dopo Marchionne. Alfredo Altavilla, uno dei più importanti manager di Fca, ha rassegnato le dimissioni. Come prevedeva l'approccio dell'ex...

Borsa : galassia Fca brucia 1 - 5 mld a Piazza Affari. Male anche a Wall Street : La Borsa di Milano ha bruciato in un solo giorno 1,5 miliardi sui quattro titoli della galassia Fca, passando da circa 73,62 miliardi di venerdì sera a circa 72,09 miliardi di capitalizzazione dei ...

Borsa : Fca chiude a -1 - 5% dopo dimissioni di Altavilla - affonda Ferrari -4 - 8%. Male anche a Wall Street : La notizia sullo stato di salute di Marchionne ha colpito anche il mondo politico. Mi addolora la notizia che Marchionne stia Male e in un momento così difficile credo ci voglia rispetto per il ...

Esce Altavilla - Fca giù in Borsa : Prima le indiscrezioni. Quindi la conferma. Alla fine di agosto il responsabile dell'area Emea di Fca, Alfredo Altavilla lascerà il gruppo automobilistico "per perseguire altri interessi professionali"...

Marchionne - Trump telefona a Elkann. Borsa - Fca brucia 2 - 3 miliardi : Giornata difficile a Piazza Affari. Ferrari in pesante rosso anche a Wall Street. Riunione dei top manager. Altavilla lascia il Gruppo Marchionne, la lettera di Elkann ai dipendenti: "Eternamente ...