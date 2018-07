Fca e il nuovo Ad - il titolo chiude a -1 - 5% : Torino - Dopo le indiscrezioni circolate in mattinata, è arrivata da una nota di Fca la conferma ufficiale che alla fine di agosto il responsabile dell'area Emea ' Alfredo Altavilla lascerà il Gruppo ...

Ecco chi è Mike Manley - il nuovo numero uno di Fca : Manager inglese di 54 anni, da circa dieci è alla guida del brand Jeep, con il quale ha ottenuto risultati strepitosi

Fca : si dimette Altavilla - capo delle attività europee. I titolo del gruppo di nuovo in rosso : Dopo le indiscrezioni circolate in mattinata, è arrivata da una nota di Fca la conferma ufficiale che alla fine di agosto il responsabile dell’area Emea «Alfredo Altavilla lascerà il gruppo per perseguire altri interessi professionali». Nella nota «l’azienda, nel ringraziarlo per il contributo prestato, gli formula i migliori auguri per il prosegui...

Fca e il nuovo Ad - "altalena" in Borsa : Il titolo a Piazza Affari esordisce con un -4%, poi recupera.

Fca : si dimette Altavilla - capo delle attività europee. Il nuovo ad Manley al lavoro a Torino : Alfredo Altavilla, responsabile dell’area Emea per Fca ha rassegnato le dimissioni dal gruppo. La notizia non è stata confermata ufficialmente dall’azienda. Altavilla era uno dei manager in corsa per la successone di Sergio Marchionne e ha deciso di lasciare dopo la scelta dell’azienda di Mike Manley. ...

Parte il dopo Marchionne in Fca. Il nuovo ad Manley al lavoro. Elkann ai dipendenti 'eternamente grati a Sergio - il migliore' : Comincia questa mattina con la riunione a Torino dell'organismo decisionale del gruppo Fca il lavoro del nuovo amministratore delegato del gruppo Mike Manley. Marchionne, ricoverato all'ospedale di ...

Fca - nuovo A. D. Manley al lavoro. Si prepara a Conference del 25 luglio : Teleborsa, - Si apre già la prima giornata di lavoro per Mike Manley il successore di Sergio Marchionne alla guida di FCA. Manley è stato nominato da un CdA convocato d'urgenza dal Lingotto sabato 21 ...

