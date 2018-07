Fca | auto elettrica e polo del lusso nel futuro degli stabilimenti italiani 

Jeep - perché il marchio più strategico di Fca ha bisogno di un partner per auto elettriche e ibride : Tra gli alleati possibili di Fca, Hyundai è quello più logico dal punto di vista industriale. E il gruppo coreano ama il calcio (e forse Ronaldo)...

Fca - Sergio Marchionne l'"eroe dei due mondi" dell'automotive : Laureato in Filosofia e in Legge a Toronto e in Economia e commercio a Windsor. Fino al '94 ha lavorato tra Canada e Stati Uniti, prevalentemente nel campo legale, tornato in Europa, invece, ha ...

Panda - 500 - Jeep : le auto dell'era Marchionne alla guida di Fca - : Dagli anni in Fiat a quelli della fusione con Chrysler, l'epoca del manager italo-canadese al timone del gruppo è stata segnata dal lancio di modelli di grande impatto e ottime vendite. Fino alla ...

Fca : è Mike Manley il nuovo Ad - Automotive News - : Milano, 21 lug., askaNews, - E' il britannico Mike Manley il successore di Sergio Marchionne alla guida del gruppo Fca. Lo riporta il sito Automotive News. Manley, 54 anni, attualmente è a capo dei ...

Tra Fca e Atlantia nuovi servizi Telepass sulle auto del gruppo : Atlantia e Fiat Chrysler, Fca, hanno firmato un accordo, un primo passo di una partnership commerciale e tecnologica per offrire servizi di mobilità ai rispettivi clienti. A firmare sono stati ...

Borse in recupero grazie alle auto. Borsa Milano in scia con Fca : Prevalgono gli acquisti nella Borsa di Milano al pari delle altre Borse Europee, che sono state sostenute dal comparto auto e dai titoli finanziari . Nel pomeriggio si è andata affermando la ...

Spunti in acquisto sul comparto automotive. Fca in pole : Teleborsa, - Il settore automotive corre sul circuito di Piazza Affari e risulta il miglior comparto con l'indice FTSE IT Automobile che mostra un guadagno del 2,76%. Tra i player del settore, FCA ...

USA - immatricolazioni auto : a giugno Ford e Fca a segno più : Teleborsa, - A giugno, Ford Motor ha registrato un rialzo delle immatricolazioni negli Stati Uniti dell'1,2% su base annua, nonostante un altro forte calo del settore auto; nel mese appena terminato, ...

Auto – Fca Heritage alla Cesana-Sestriere 2018 : Dal 6 all’8 luglio sui tornanti delle montagne olimpiche si correrà la mitica Cesana-Sestriere organizzata dall’Automobile Club di Torino Sta per prendere il via la 37esima edizione della Cesana-Sestriere – Trofeo Giovanni Agnelli – la “CE-SE”, come la chiamano nell’ambiente delle corse – nata nel 1961 e diventata uno dei più importanti appuntamenti dell’Automobilismo sportivo e storico mondiale, valido per il Campionato ...

Mercato auto -7 - 25% a giugno - Fca -19 - 3% : ANSA, - TORINO, 2 LUG - Il Mercato italiano dell'auto registra un pesante calo a giugno: le immatricolazioni - secondo i dati del ministero dei Trasporti - sono state 174.702, con un calo del 7,25% ...

Fiat Chrysler Automobiles - Fca - in rally a Piazza Affari : Fiat Chrysler Automobiles , FCA, svetta sul principale listino milanese mostrando una salita dell'1,93%, seconda nei guadagni solo a Italgas che mostra un guadagno del 2,10%. Fin da avvio seduta, gli ...