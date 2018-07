Fca | apre in rialzo in Borsa a Milano | +1 | 18% | | bene Ferrari ed Exor

Il segretario della Uilm Rocco Palombella : "Negli stabilimenti italiani c'è molta preoccupazione - Altavilla fuori da Fca apre grandi incognite" : Il comando al "non italiano" Mike Manley, l'uscita del responsabile per le attività europee del gruppo Alfredo Altavilla, le incognite che si aprono per gli stabilimenti italiani. Il dopo Marchionne in Fca suscita panico e incertezza tra gli operai. Il segretario generale della Uilm, Rocco Palombella, contattato da Huffpost, sintetizza così il momento difficile che sta attraversando la base: "I lavoratori stanno vivendo gli eventi ...

Wall Street - Fca apre in forte calo : perde oltre il 3 per cento : I titoli Fca pesanti a Wall Street. Nelle contrattazioni che precedono l'apertura dei mercati, i titoli perdono il 3,05% a 18,73 dollari. Le borse. Alla soglia di metà giornata di...

Piazza Affari apre in rosso - dopo le notizie su Marchionne cadono i titoli Fca e Ferrari : Avvio negativo a Piazza Affari per i titoli FCA e Ferrari all'indomani della fine dell'era Marchionne: all'apertura della Borsa il titolo del Lingotto ha lasciato sul terreno oltre tre punti percentuali, e ancora peggio ha fatto quello Ferrari, che ne ha ceduti 5. Mercoledì prossimo il primo appuntamento ufficiale per Mike Manley.Continua a leggere

Fca apre in calo a Piazza Affari - -3 - 83% - dopo l'addio di Marchionne : Roma, 23 lug., askanews, - Il titolo di Fca apre le contrattazioni in calo del 3,83%, a 15,78 euro a Piazza Affari nel primo giorno di scambi con Mike Manley alla guida del gruppo, in sostituzione di ...

Pomigliano - Fca apre la procedura : si passa da contratti solidarietà a cig : Fca apre la procedura per passare dai contratti di solidarietà alla cassa integrazione per i lavoratori dello stabilimento automobilistico di Pomigliano d'Arco. È quanto si apprende...