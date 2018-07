Fca ai manager stranieri - le paura di Pomigliano : 'Che ne sarà di noi?' : Inviato a Pomigliano Le sbarre d'ingresso ai parcheggi divelte, l'erba non potata, le pensiline arrugginite parlano di manutenzione assente da chissà quanto tempo. Almeno all'esterno, lo stabilimento ...

Marchionne in ospedale Gli aggiornamenti sullo stato di salute del manager Fca Segui la diretta da Zurigo : Ricoverato nel reparto di terapia intensiva della clinica universitaria. Al suo capezzale la compagna e i due figli

Romiti attacca Fca : "Nemmeno un italiano tra i 4 nuovi top manager. Che amarezza" : Su quattro top manager nominati da Fca per il dopo Marchionne non figura nemmeno un italiano. Una decisione che non va giù all'ex a.d. di Fiat Cesare Romiti, che intervistato dal Corriere della Sera esprime tutto il suo disappunto per le scelte dell'azienda:"I quattro manager (Mike Manley ceo di Fca, Suzanne Heywood per Cnh, Derek Neilson ceo ad interim, e Louis Camilleri in Ferrari ndr) sono bravissimi. Ma provo amarezza nel constatare ...

Sergio Marchionne - condizioni gravi ed irreversibili per manager Fca : Sergio Marchionne è in coma irreversibile e non tornerà alla guida di Fca, il gruppo Fiat Chrysler Automobiles. Nei giorni scorsi, come riporta gazzettino.it, le sue condizioni di salute sono andate ...

Fca POST MARCHIONNE : ALTAVILLA SI È DIMESSO/ Ultime notizie - nomina Manley allontana il manager n.2 : Fca, come cambia il gruppo dopo MARCHIONNE: CdA Ultime notizie, inizia l'era Manley, Camilleri e Heywood in Fiat, Ferrari e Cnh. Al n.1 di Jeep la difficile eredità: le Ultime notizie(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 12:49:00 GMT)

Fca - Manley è già al lavoro : vertice con i manager al Gec - poi i conti : Com'è nel suo stile, il giorno dopo la rivoluzione al vertice di Fca, il nuovo amministratore delegato Mike Manley è già al lavoro a Torino. Le strategie del gruppo, domani e martedì, saranno sul ...

“Irreversibile”. Sergio Marchionne - le condizioni dell’ex super manager di Fca : Restano molto gravi le condizioni di Sergio Marchionne, ricoverato in ospedale in Svizzera. Il manager a fine giugno si era sottoposto a un intervento chirurgico, ma durante il decorso post operatorio sono sopraggiunte complicazioni che hanno compromesso la situazione che si è ulteriormente aggravata nelle ultime ore. Marchionne si trova in una clinica di Zurigo, l’Universitätsspital. Accanto a lui i due figli Alessio Giacomo e ...

Fca - John Elkann ai dipendenti : "Marchionne un manager incredibile" : Il miglior modo per giudicarlo è attraverso ciò che l'organizzazione fa dopo di lui " Tutte le notizie di Mondo motori Per approfondire

Fca - inizia ufficialmente il dopo Marchionne : l'eredità del manager col maglione e le incognite sul futuro : Teleborsa, - Sergio Marchionne non è più l'amministratore delegato di Fiat Chrysler. Le sue condizioni di salute, che si sono improvvisamente aggravate, non glielo permettono. Nato a Chieti, 66 anni ...

Fca - Di Maulo e le sue parole d’affetto per Marchionne : “un manager di prim’ordine che mi ha insegnato tanto” : Roberto Di Maulo, segretario generale del Fismic, dedica parole d’affetto nei confronti di Sergio Marchionne “Forza Sergio! Ho avuto il privilegio di conoscerla tre lustri orsono e di scambiare momenti intensi di scelte complicate di politica industriale con riflessi importanti per l’occupazione. Ho imparato molto da lei, manager di prim’ordine, ma che ha sempre avuto a cuore il benessere dei lavoratori. Don’t ...

Fca - una donna ai vertici di Cnh : Suzanne Heywood - la manager che ha navigato sulle rotte di Cook : In quel dicastero è stata segretaria personale del Financial Secretary, il responsabile di tutti gli aspetti della fiscalità diretta, nonché principale fautrice della politica di privatizzazione del ...

Ferrari e Fca - si decide il "dopo Marchionne" : l'eredità del manager col maglione : C'è attesa per i consigli d'amministrazione di Fca, Ferrari e Cnh Industrial che si riuniranno a Torino nel pomeriggio per discutere la successione dell'amministratore delegato Sergio Marchionne...

Finisce l'era Marchionne : ecco chi è il nuovo Ad della Ferrari. I nomi dei manager in corsa per la guida di Fca : Convocazione oggi d'urgenza dei cda di Fca, Ferrari e Cnh che avranno all'ordine del giorno la successione a Sergio Marchionne, convalescente dopo un'operazione alla spalla subìta a inizio mese. Lo ...