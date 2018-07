Fake-news e odiatori di professione al tempo dei social

Migranti - la Fake news su Josepha : “Ma quale naufragio - ha lo smalto”. Non è vero - giornalisti a bordo spiegano perché : “Una naufraga con lo smalto”. Eccola, l’ultima fake news diventata virale sul web. Involontaria protagonista è Josepha , la naufraga salvata dalla ong Open Arms dopo 48 ore trascorse alla deriva in mare, aggrappata a un pezzo di legno. In Rete sono centinaia i post pieni di odio all’indirizzo della migrante camerunense, corredati dalla sua foto con smalto rosso e braccialetti. Da lì la montatura virale: “È ...

WhatsApp : una stretta sulle Fake news limitando la funzione per inoltrare messaggi : La diffusione delle fake news è uno dei fenomeni che attraverso la rete e le piattaforme social ha conosciuto una espansione globale senza precedenti, rendendo sempre più semplice creare una notizia falsa e diffonderla nel mondo rendendola addirittura virale. Il fenomeno è ancora più preoccupante quando viene sfruttato per alterare le opinioni delle persone creando un vero e proprio rischio per la sicurezza, tanto da provocare disordini ...

Fake news - social network non più credibili : “L’87% degli italiani non si fida e dice di non saper riconoscere una bufala” : Gli italiani non si fidano più dei social e non sono in grado di distinguere sul web una bufala da una notizia affidabile: a dirlo è oltre l’87% delle persone intervistate nel rapporto Infosfera, realizzato dal gruppo di ricerca sui mezzi di comunicazione di massa dell’Università Suor Orsola Benincasa, guidato da Umberto Costantini, docente di Teoria e tecniche delle analisi di mercato, ed Eugenio Iorio, docente di social media ...