Facebook | satelliti per connettere il mondo | con il progetto Athena

laragnatelanews

: Facebook si interessa allo sviluppo di satelliti per la connettività in aree rurali - - Amorne_1979 : Facebook si interessa allo sviluppo di satelliti per la connettività in aree rurali - - ChelottiInfo : Top story: Facebook costruisce una rete di satelliti per connettere il mondo: Athena - Digitalic… - PoloInfoIt : Dopo i droni, Facebook pensa ai satelliti per la connettività -

(Di martedì 24 luglio 2018) Ad oggi sono circa 4 miliardi le persone che hanno accesso ad internet e quindi alle enormi opportunità offerte dalla rete, ma questo dato significa che quasi la stessa quantità di persone a livello globale non ha ancora accesso al web, perché vive in zone della terra in cui non esistono le infrastrutture necessarie. In unsempre più connesso è inevitabile che i principali big della tecnologia puntino a raggiungere questa enorme fetta di pubblico ed è proprio ciò che molti esponenti del settore stanno facendo. Alphabet, di recente, ha trasformato in un’azienda indipendente Loon, che si occupa deldei palloni aerostatici in grado di portare la connessione internet nelle zone rurali. Eda tempo lavora a iniziative simili, pur avendo di recente messo da parte ilAquila, che prevedeva la creazione di droni alimentati da energia solare e dotati della ...