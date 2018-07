F1 | Ricciardo ha le idee chiare in vista di Budapest | “voglio vincere prima di andare in

sportfair

(Di martedì 24 luglio 2018) Il pilota australiano è già focalizzato sul prossimo impegno di, dove vorrebbe ottenere una vittoria perfelice in vacanza Un’altra gara da dimenticare quella tedesca per Daniel, costretto a fermarsi a bordo pista dopo ventinove giri. Nonostante le nuove componenti inserite nel suo motoredel Gran Premio, l’australiano è stato costretto al ritiro, dicendo addio alla possibilità di lottare per i piazzamenti di vertice. Photo4 / LaPresse “I primi 10 o 15 giri sono stati davvero difficili con la gomma Medium. Penso che la gara sarebbe stata buona per me, ma nei primi giri avevo bisogno di essere davvero paziente e superare le macchine una per una” le parole di. “Una volta entrato in aria ‘libera’ sono stato in grado di fare alcuni giri sul piede del minuto e diciotto basso, che sembravano competitivi, ma non ...