F1 | Kubica sempre più lontano dalla Williams | due scuderie si contendono il pilota polacco

sportfair

: È sempre bello vedere un pilota italiano in pista...Vedere Giovinazzi e Kubica non sulla griglia la domenica è una… - piso1981 : È sempre bello vedere un pilota italiano in pista...Vedere Giovinazzi e Kubica non sulla griglia la domenica è una… - ilMairon : @HMQueenBee @fabrizioesabri @Scatola_kubicA @chiaraepoi Bello comunque il mio soliloquio; rispondi esclusivamente a… - Glufri : @fabrizioesabri @HMQueenBee @Scatola_kubicA @chiaraepoi Aridaje. Perché tra i migliori alunni ci sino sempre degli… -

(Di martedì 24 luglio 2018) Deciso ormai a lasciare lapotrebbe finire o alla Haas oppure alla Force India, pronta ad essere acquistata dal padre di Lance Stroll Il futuro di Robertpotrebbe essere, ilinfatti pare vicino all’accordo con il Team Haas anche se per adesso smentisce qualsiasi tipo di contatto. Photo4/LaPresse Un confronto invece pare ci sia già stato, con il driver di Cracovia che avrebbe dato il proprio placet al trasferimento, nonostante continui a negare davanti ai microfoni dei media: “non leggo i pettegolezzi, hopreferito fare le cose in silenzio. Sto avendo dei colloqui, ma non con la Haas, al momento non sto discutendo con loro. La Force India? Non so se Stroll andrà lì, quindi al momento è inutile guardare avanti e creare delle storie. Non sto dicendo sì o no riguardo ai team con cui sto parlando. Non sarà ...