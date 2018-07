F1 | GP Ungheria 2018 | le gomme Pirelli scelte da Ferrari e Mercedes I possibili scenari

Pallanuoto femminile - Europei Barcellona 2018 : Italia-Ungheria 9-10. Le pagelle del Setterosa : L’Italia abbandona il torneo continentale di Pallanuoto femminile ai quarti di finale: l’Ungheria vince 10-9 e vola in semifinale. Per il Setterosa ora un mesto tabellone per il quinto posto. Andiamo a scoprire le pagelle della sfida odierna. ITALIA 6 GORLERO Giulia, 7.5: cosa chiedere di più alla nostra numero 1? Dodici parate su ventidue tiri subiti, un rigore neutralizzato: altra prestazione sontuosa del nostro portiere. TABANI ...

Pallanuoto femminile - Europei 2018 : il Setterosa spreca e si arrende ad un’Ungheria più cinica. Finisce l’avventura continentale : Finiscono contro l’Ungheria i sogni di podio del Setterosa agli Europei di Pallanuoto femminile: le magiare sconfiggono l’Italia per 10-9 e vanno in semifinale, dove troveranno, con molta probabilità, l’Olanda. Per le azzurre l’accesso ad un mesto tabellone per il quinto posto. Prossima sfida con la modesta Germania, mercoledì alle 13.15, ma la gara conterà relativamente, le attese del Setterosa erano altre. Nel primo ...

Pallanuoto - Europei 2018 : Italia-Ungheria - il Setterosa si gioca l'accesso alle semifinali : Appuntamento alle 18.30 , diretta su Rai Sport + HD, alla piscina Picornell di Barcellona , Spagna.

Pallanuoto - Europei 2018 : Italia-Ungheria - il Setterosa si gioca l’accesso alle semifinali : Una partita dallo spettacolo assicurato. Si sfidano il bronzo e l’oro in carica della manifestazione. Tutto pronto per la fase ad eliminazione diretta per quanto riguarda gli Europei di Pallanuoto femminile: in acqua torna il Setterosa che se la vedrà con l’Ungheria, detentrice del titolo, in occasione dei quarti di finale. Appuntamento alle 18.30 (diretta su Rai Sport + HD) alla piscina Picornell di Barcellona (Spagna). In terra ...

Pallanuoto femminile - Europei 2018 : l’Italia sfida l’Ungheria ai quarti. Data - programma - orario e tv : Sarà l’Ungheria l’avversaria nei quarti di finale del Setterosa agli Europei 2018 di Pallanuoto femminile a Barcellona (Spagna). Le azzurre, terze nel proprio girone, affronteranno la seconda dell’altro raggruppamento, le magiare per l’appunto, in una sfida affascinante aperta ad ogni risultato. Ne vedremo delle belle. La trasmissione tv della gara sarà affiData a RaiSport+HD, che ogni giorno mostrerà due gare, ...

Pallanuoto femminile - Europei Barcellona 2018 : i risultati della quarta giornata. L’Ungheria sorprende la Russia : Va in archivio la quarta giornata della fase a gironi degli Europei di Pallanuoto femminile: oltre alla vittoria dell’Italia, si registra la vittoria di misura dell’Ungheria sulla Russia, che complica i calcoli nel Girone B. Insomma bisognerà guardare tutte le partite di sabato 21 per conoscere perfettamente la griglia dei quarti di finale. Girone A risultati quarta giornata Israele-Grecia 2-16 Italia-Croazia 24-3 Olanda-Francia ...

Pallanuoto - Europei 2018 : Italia-Ungheria 12-5 - le pagelle del Settebello : Un dominio addirittura inaspettato: il Settebello non si ferma più e distrugge nel secondo incontro dei gironi preliminari degli Europei di Pallanuoto l’Ungheria per 12-5, ipotecando praticamente la prima piazza nel raggruppamento. Andiamo a rivivere questo emozionante match con le pagelle dei protagonisti azzurri. Italia Del Lungo, voto 8: una vera e propria certezza. Ha iniziato questo Europeo in modo formidabile, non passa nulla alle ...

Pallanuoto - Europei 2018 : Ungheria-Italia 5-12. Le voci dei protagonisti di un successo storico : L’Italia ha annichilito l’Ungheria per 12-5 nella seconda gara della fase a gironi degli Europei di Pallanuoto in corso a Barcellona: per il Settebello ora il primo posto, con annesso passaggio diretto ai quarti di finale, e con due giorni di riposo in più rispetto alle squadre che arriveranno seconde e terze, sarà soltanto una formalità. A fine gara il CT Sandro Campagna ha dichiarato al sito federale: “Per la prima volta in ...

Pallanuoto - Europei 2018 : SETTEBELLISSIMO! Ungheria asfaltata 12-5 - dominio totale! Si vola ai quarti di finale! : Il Settebello ipoteca il passaggio diretto ai quarti degli Europei di Pallanuoto in corso a Barcellona annichilendo l’Ungheria nello scontro che sulla carta valeva il primato nel Girone A della rassegna continentale. L’Italia infatti batte i magiari con un nettissimo 12-5 in una sfida dominata sin dall’inizio. Basterà, nell’ultima sfida del raggruppamento, non perdere contro la modesta Georgia: si tratta, più che altro, ...

Pallanuoto - Europei 2018 : Italia e Ungheria si sfidano per il primato del Girone A : Un palmares da invidiare, le due nazionali che hanno fatto la storia di questo sport: dodici ori olimpici , 9 magiari, 3 Italiani, , 6 ori mondiali , tre a testa, , quindici titoli Europei , 12 ungheresi, 3 Italiani, . Sfida di lusso per il primato del Girone A degli Europei di