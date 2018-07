Ex candidato Lega affronta con la pistola un immigrato : Polfer indaga - : L'episodio, riportato dal Corriere della Sera, è avvenuto alla stazione Centrale di Milano. Tutto sarebbe nato da presunte molestie subite dalla compagna e dalla figlia dell'uomo, appena scese dal ...

Milano - candidato della Lega estrae pistola contro immigrato accusato di aver molestato la compagna e la figlia : Ha litigato con un immigrato e ha estratto una pistola per minacciarlo. Il fatto, riportato dal Corriere della Sera, è avvenuto nella stazione Centrale di Milano. Protagonista dell’episodio, come scrive il quotidiano di via Solferino, Massimiliano Codoro, 51 anni, candidato del centrodestra alle ultime elezioni politiche e poi non eletto. Secondo la ricostruzione Codoro, militante della Lega, ha fronteggiato l’immigrato accusandolo di aver ...

Milano - candidato Lega punta pistola contro immigrato/ Ultime notizie : figlia e compagna erano state molestate : Moglie e figlia molestate in treno il marito candidato leghista alle elezioni va a caccia del presunto colpevole un immigrato con la pistola in mano in Stazione Centrale(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 14:11:00 GMT)

[L'inchiesta] Il capotreno candidato alla guida della nuova Rai. Benvenuti nel guazzabuglio di viale Mazzini - dove la Lega non conta nulla e ... : ... il ministero dell'Economia, . Avrà un'autonomia di spesa sui contratti da stipulare pari a 10 milioni di euro. Non solo, in base all'attuale norma il suo compenso dovrà essere equiparato a quello di ...

Brindisi - lo scrutatore è anche candidato a sostegno dell’aspirante sindaco della Lega : allontanato dal seggio : candidato con il Movimento Nazionale per la Sovranità, ma anche scrutatore. E quindi allontanato dal seggio, appena se n’è accorto il presidente della sezione. È accaduto a Brindisi, dove Damiano Monaco, aspirante consigliere comunale con il partito di Gianni Alemanno, che sostiente il candidato della Lega, Massimo Ciullo, questa mattina ha preso posto al seggio per fare lo scrutatore. Nominato dai componenti della commissione elettorale o ...

Figc - Fabbricini : “il candidato della Lega è opportuno” : “Non ho parlato con Malagò, ma credo che la Lega vorrà mettere sul tavolo qualche argomento in funzione federale. Non so se ci sarà una candidatura alternativa ad Abete ma forse per il bene del calcio sarebbe opportuno che ci fosse”. Così il commissario straordinario della Figc, Roberto Fabbricini. Sui tempi dell’assemblea federale aggiunge: “Penso che sia agosto – precisa a margine del Premio Calabrese a Soriano ...

Italia - Fabbricini : 'candidato Lega è opportuno per il bene del calcio' : 'Non ho parlato con Malagò, ma credo che la Lega vorrà mettere sul tavolo qualche argomento in funzione federale. Non so se ci sarà una candidatura alternativa ad Abete ma forse per il bene del calcio ...

A Lega-M5S insieme andrebbe il 90% dei collegi uninominali Salvini : «Savona resta il candidato Berlusconi? Forse» : L’Istituto Cattaneo: un patto tra le due forze del «contratto» porterebbe ora a un bonus di seggi consistente, il 15% in più. «Sarebbe un’Italia giallo-verde»

M5s - Lega : nuovo vertice in mattinata per confermare nome del candidato premier : 'Oggi comincia la terza Repubblica' commenta Luigi Di Maio. 'O si parte subito con il governo o si torna al voto', aveva avvertito ieri Matteo Salvini -

Di Maio : Conte resta il candidato premier di M5S e Lega : Roma, 23 mag. , askanews, 'Conte è e resta assolutamente il candidato premier del M5S e della Lega'. Lo afferma il capo politico del M5S, Luigi Di Maio.

M5S-Lega - Di Maio blinda Conte : «È e resta il candidato premier» : «Conte è e resta assolutamente il candidato premier del Movimento 5 stelle e della Lega». Tiene il punto il capo politico del M5S Luigi Di Maio mentre c’è attesa per le decisioni del...

Governo M5s-Lega - Di Maio : “Il candidato premier resta Conte”. Di Battista : “Mattarella non tema questo esecutivo” : Il nome del presidente designato, Giuseppe Conte, resta “in bilico“. Quello del possibile ministro dell’Economia, Paolo Savona, è il vero problema nella tensione tra M5s e Lega da una parte e Quirinale dall’altra, ma anche tra gli stessi due partiti che vogliono formare il Governo. Tanto che dopo le rassicurazioni dei parlamentari più vicini a Luigi Di Maio (Bonafede, Castelli, Paragone, Toninelli), oggi il fronte in ...

GOVERNO LEGA-M5S - DI MAIO “CONTE RESTA candidato PREMIER”/ Salvini - “subito voto” : spread vola a quota 190 : Nuovo GOVERNO LEGA-M5S, Mattarella decide tra Conte o Di MAIO premier: i dubbi su Paolo Savona e sul contratto del cambiamento. Salvini stretto dagli alleati di centrodestra(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 11:57:00 GMT)