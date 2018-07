Evangeline Lilly a Movie Mag

Evangeline Lilly : «Questo mondo è il mio santuario (e piango per lo smog)» : Questa intervista è tratta dal numero 29 di Vanity Fair in edicola dal 18 al 25 luglio 2018 Leggera come una farfalla, pungente come una vespa. Evangeline Lilly in Ant-Man and the Wasp interpreta una nuova eroina dell’universo Marvel. «Non volevo farlo all’inizio, pensavo a uno scherzo: l’uomo formica e la donna vespa? Non m’interessava essere un supereroe, poi mi hanno detto tutti che sarei stata pazza a rifiutare, mi sono sforzata di guardare ...

Ant-Man and The Wasp - Paul Rudd e Evangeline Lilly per una supercommedia : Al Giffoni per l’apertura Ant-Man and The Wasp è il nuovo giocattolo cinematografico della Marvel che dopo i toni anche cupi e il finale shock di Avengers Infinity vira sulla commedia sofisticata in stille hollywoodiano grazie soprattutto alla chimica tra Paul Rudd e Evangeline Lilly rispettivamente Ant-Man e The Wasp del titolo. Lui è un supereroe che fa anche il super papà e che ritorna in pista dopo l’esordio tre anni fa e la ...

Ant-Man and the Wasp. Incontro con Paul Rudd e Evangeline Lilly : È un grande universo che ti permette di essere conosciuto in tutto il mondo. Però devo dire che è soprattutto una cosa che condivido con i miei figli. Mio figlio ha già visto tutti i film e mia ...

Evangeline Lilly : Kate di Lost - elfo dello Hobbit e ora… Vespa : È partito il countdown per il 14 agosto, giorno in cui uscirà Ant-Man and the Wasp. Uno dei buoni motivi per attendere con ansia il nuovo film Marvel è Evangeline Lilly. Nel precedente Ant-Man l’avevamo lasciata nei suoi panni di Hope van Dyne, mentre le veniva proposto di indossare la nuova tuta da Wasp, diventando così una super-eroina in grado di rimpicciolirsi proprio come il suo alter-ego maschile (interpretato da Paul Rudd). Un tuta ...

Paul Rudd ed Evangeline Lilly al Giffoni 2018 - Ant-Man and The Wasp in anteprima il 20 luglio : Paul Rudd ed Evangeline Lily al Giffoni 2018: spetterà al duo di attori aprire la nuova edizione della kermesse. Il 20 luglio i protagonisti di Ant-Man and The Wasp incontreranno il pubblico e i giurati a cui presenteranno il secondo capitolo del film Marvel incentrato sull'omonimo supereroe formica (visto anche in Captain America: Civil War). Il film Ant-Man and The Wasp arriverà nelle sale italiane dal 14 agosto. Dopo tre anni, il ...

Evangeline Lilly : "Un reboot di Lost? Se ne parla ogni anno..." : Qual è quella serie tv cult la cui costante (e non usiamo questa parola a caso) è quella di parlare, anni dopo la sua conclusione, di un suo revival? La risposta è ovvia: Lost. La voce, rafforzata dalla tendenza di riportare in tv titoli già noti al pubblico -la prossima stagione rivedremo, ad esempio, Magnum P.I., Murphy Brown e Streghe-, è sempre la stessa: la Abc starebbe pensando di riportare il pubblico sull'isola più famosa della ...