Il Settebello vola incon il vento in poppa. L'di Sandro Campagna ottiene la quarta vittoria di fila aglidiin corso a Barcellona in Spagna battendo la Russia nei quarti di finale con un nettissimo 11-1 (parziali 2-0 4-0 1-1 4-0). Per gli azzurri 4 reti di capitan Figlioli e 3 di Gallo. Giovedì per l'la sfida che vale la finale contro la vincente del match Spagna-Grecia, in acqua in questo momento. Dall'altra parte del tabellone ci sarà invece il derby Serbia-Croazia.(Di martedì 24 luglio 2018)