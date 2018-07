Europa contro Matteo Salvini | 6 mila euro per ogni migrante salvato

AC Milan - Tas ha accolto ricorso contro esclusione Milan da Europa : Il Tribunale arbitrale dello Sport di Losanna ha accolto il ricorso del Milan contro la decisione dell'Uefa di escludere per un anno il club rossonero dalle competizioni europee per violazione delle regole fairplay finanziario.

Multa record dell’Europa contro Google : 4 - 3 miliardi per Android : La stangata era nell’aria e puntualmente è arrivata. La Commissione europea ha inflitto a Google una Multa da 4,3 miliardi di euro (pari a 5 miliardi di dollari) per aver abusato della sua posizione dominante nei sistemi operativi per telefoni cellulari. L’ammontare è stato anticipato dall’agenzia americana Bloomberg e verrà ufficializzato a breve da Bruxelles durante la conferenza stampa della commissaria Margrethe ...

Bene l'incontro tra Trump e Putin - ma la prossima volta ci deve essere anche l'Europa. Parla Castellaneta : La questione non è tanto il rapporto di Usa e Israele con l'Iran, quanto piuttosto il rapporto di questo con l'intero mondo occidentale. Si deve creare un tavolo negoziale in cui tutti i problemi ...

Nessuno scontro con la Silicon Valley - ma l’Europa deve proteggere i contenuti : Ai primi di settembre, la proposta di revisione della Direttiva copyright, ormai risalente a quasi venti anni fa, tornerà all'esame dell'aula di Strasburgo. Il testo approvato dalla Commissione Affari legali del Parlamento (JURI), è stato rinviato ad una discussione in plenaria da un voto negativo del 5 luglio scorso.Il relatore Voss aveva chiesto il mandato per negoziare il testo approvato in giuridica con Commissione e Consiglio ...

Trump pronto al meeting con Putin - ma intanto punta il dito contro l'Europa : Teleborsa, - Tutto pronto a Helsinki per l'incontro tra il Presidente Donald Trump e il leader russo Vladimir Putin . I due si incontreranno oggi 16 luglio, per la prima volta in un vero bilaterale. ...

Il piano Trump-Putin contro l’Europa : Roma. La presenza di Vladimir Putin si è fatta sentire anche mentre Donald Trump era in visita dalla regina Elisabetta, nella seconda tappa del suo viaggio europeo. Dodici funzionari dell’intelligence russa sono stati incriminati per aver violato e sottratto dati dai sistemi informatici del Partito

Il Pd avrà un futuro solo se userà l'Europa contro le diseguaglianze : E' vero che molti sono contratti part time, ma cosa è questa se non una grande operazione di uguaglianza? In tutto il mondo l'occupazione segue il pil, e se così fosse avvenuto anche in Italia, l'...

L'Europa aumenta le risorse per lo sviluppo ma guarda anche al controllo delle frontiere : L'ultima decisione è di martedì scorso, quando il consiglio strategico del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile , Efsd, ha dato il via libera ad

Trump - mossa choc contro l'Europa Minaccia di abbandonare la Nato "Aumentate subito le spese militari" : Il presidente Usa Donald Trump ha Minacciato di uscire dalla Nato se gli alleati non faranno subito degli sforzi per aumentare le loro spese militari Segui su affaritaliani.it

L'Europarlamento con #MeToo - vuole misure più severe contro le molestie sessuali" : I politici si rivolgono anche ai partiti stessi, chiedendo anche a loro di affrontare il problema, in particolare rivedendo le regole interne per introdurre una politica di tolleranza zero e sanzioni ...

NATO - TRUMP CONTRO ALLEATI : "INADEMPIENTI RIMBORSERANNO USA"/ "Europa beneficia della Difesa più di noi" : NATO, TRUMP CONTRO ALLEATI: "Inadempienti RIMBORSERANNO Usa". Vigilia di fuoco in vista del vertice di Bruxelles: la replica del commissario Ue Donald Tusk(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 00:38:00 GMT)

Volley - Nations League 2018 : Francia-Russia in Finale - Boyer show contro gli USA. Brasile affondato dai Campioni d’Europa : Francia-Russia sarà la Finale della Nations League 2018 di Volley maschile. Domani le due squadre si affronteranno a Lille per la conquista della prima edizione del prestigioso torneo internazionale, erede della World League. Oggi due accese semifinali hanno premiato i padroni di casa e i Campioni d’Europa, capaci di sconfiggere rispettivamente gli USA e il Brasile. Francia vs USA 3-2 (25-18; 25-17; 23-25; 24-26; 15-13) Partita ...

Festa del Sole - il consigliere di Fratelli d’Italia cita il Mussolini del 1934 “contro i Paesi del Nord Europa”. Platea applaude : Una maniFestazione civile, democratica, assicurano i parlamentari di Fratelli d’Italia e della Lega, anzi di più demonizzata, ha aggiunto l’assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera, di Forza Italia. Demonizzata perché “ha posizioni che non sono conformi a politically correct si rovescia” e questo è “inaccettabile”. E in effetti alla Festa del Sole organizzata dall’organizzazione di ...