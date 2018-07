Eurobasket Roma | C’è Luca Di Chiara

romadailynews

(Di martedì 24 luglio 2018)– Annunciato il Capo-Allenatore, si delinea ulteriormente lo staff della Leonis: c’èDi, per il terzo anno consecutivo nelle fila della società di Via dell’Arcadia, come Assistente Allenatore, e torna in prima squadra Damiano Pilot nel ruolo di Secondo Assistente. Si ricrea, dunque, il duo che si era seduto sulla panchina della Leonis durante il primo anno di Serie A2. Diè pronto, come detto, ad iniziare il suo terzo campionato a, ancora una volta con lo stesso entusiasmo: “Dopo una stagione complicata, la voglia di ricominciare è tanta” – spiega – “e sono felice di poterlo fare ancora all’, con un capo allenatore come Fabio Corbani che ho avuto la fortuna di conoscere e apprezzare da avversario, e ritrovando un compagno di lavoro come Damiano Pilot. Metterò tutto il mio entusiasmo e la mia esperienza al servizio di ...