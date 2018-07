Esce in pedalò con la fidanzata | 26enne annega a 150 metri dalla spiaggia

Jesolo - Esce in pedalò con la fidanzata : 26enne morto annegato/ Ultime notizie : non sapeva nuotare : Jesolo, esce in pedalò con la fidanzata: 26enne morto annegato. Nessuno dei due sapeva nuotare: inutili i tentativi di soccorso. Le Ultime notizie sulla tragedia(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 19:32:00 GMT)