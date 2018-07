Erdogan | “ho chiamato Ozil | inaccettabile razzismo contro di lui”

calcioweb.eu

(Di martedì 24 luglio 2018) Recep Tayyipscende in campo e si schiera con Mesut. Il presidente turco ha rivelato di averil calciatore di origini turche che ha detto addio alla nazionale tedesca dopo la bufera scoppiata per una foto che lo immortala con il leader turco prima dei Mondiali di Russia e che è costata insulti e minacce al calciatore dell’Arsenal. “Ho parlato con lui ieri sera. Non riescono a digerire il fatto che si sia fatto una foto con me – ha dettodopo la riunione del gruppo parlamentare dell’Akp ad Ankara – Io sto dalla sua parte”. Per il presidente turco, citato dai media locali, “non è possibile accettare un simile atteggiamento razzista nei confronti di un giovane che ha dato tutto per la nazionale tedesca”. (Rak/AKI)L'articolo: “hodi lui” sembra ...