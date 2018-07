Erdogan chiama Ozil | Bene addio a Germania | razzismo inaccettabile

ilgiornale

(Di martedì 24 luglio 2018) Il presidente turco, Recep Tayyip, ha annunciato di avere telefonato a Mesut, calciatore tedesco di origini turche, per complimentarsi per la decisione di lasciare la nazionale dellamotivata con accuse dialla Federcalcio tedesca. "Ieri sera ho parlato con Mesut. Non si possono accettare certi atteggiamenti razzisti. Sono con lui", ha detto.Non si placa la polemica attorno a Mesut. Dopo avere annunciato il suo ritiro dalla nazionale tedesca con una lunga lettera pubblicata in tre parti su Twitter, il trequartista dell'Arsenal continua a essere al centro di un caso internazionale che opponee Turchia. Tutto era partito da un incontro che, insieme all'altro tedesco di origini turche Gundogan, aveva avuto a maggio con il presidente. Le foto del meeting tra il capo di Stato e i due calciatori dellaavevano fatto ...