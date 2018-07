Emergenza incendi in Grecia | lo scorso anno 64 morti in Portogallo

Grecia - Emergenza incendi ad Atene : migliaia in fuga - almeno 54 morti : Sono almeno 54 le vittime dei devastanti incendi che interessano in queste ore la zona a nordest di Atene: lo riporta l'emittente greca Skai sul proprio sito, che cita - tra gli altri - un membro...

Emergenza incendi in Svezia : 27 roghi divampano in tutto il Paese : In Svezia da giorni si combatte contro i roghi: stanno divampando alcuni dei peggiori incendi boschivi che il Paese abbia mai visto. Dopo l’appello all’Europa, Danimarca, Francia e Germania hanno inviato oltre 100 soccorritori, e la Polonia ne ha inviati 139 insieme a un gruppo di autopompe. L’Italia ha messo a disposizione due Canadair, così come il Portogallo, mentre elicotteri sono stati inviati da Norvegia, Germania e ...

Incendi in Grecia - l'ultima grande Emergenza nel 2007 - : Undici anni fa le vittime sono state 67, con la serie di roghi più devastante del Peloponneso. Ma da allora le fiamme, soprattutto in estate, sono divampate altre volte nel Paese, distruggendo ...

Atene - Emergenza incendi : in fuga dalla Grecia. Chiesto aiuto all'UE : Il cielo di Atene si è colorato di un inquietante color arancio plumbeo mentre migliaia di persone sono state costrette alla fuga: è il bilancio di 24 ore di fuoco, quello che divampa...

Emergenza incendi - anche nell'Artico : 23.30 Oltre 60 boschi in fiamme e 4 cittadine evacuate in Svezia che chiede aiuto ai partner Ue. Roghi anche in Norvegia, Finlandia, Russia, Alaska, Groenlandia e Canada: luoghi inaspettati per tale fenomeno. Undici roghi hanno colpito aree sopra il Circolo Polare Artico. Lo segnala il sistema europeo di osservazione Satelliare Copernicus. Causa: le alte temperature di questa estate. Il pericolo di roghi è estremo nell'Europa del Centro-Nord ...

Incendi : Emergenza in Sicilia - ieri oltre 300 chiamate ai vigili del fuoco : Palermo, 8 giu. (AdnKronos) - Sono oltre 300 le chiamate di soccorso arrivate ai vigili del fuoco della Sicilia nella giornata di ieri per Incendi boschivi che hanno interessato anche alcune abitazioni. L’emergenza ha riguardato soprattuto le province di Messina, Catania, Siracusa e Ragusa. A Mascal

Caldo - scirocco e piromani : è già Emergenza incendi in Sicilia - 190 roghi solo ieri : Caldo, scirocco e piromani hanno già fatto scattare l’emergenza incendi in Sicilia: secondo i vigili del fuoco solo ieri sono stati oltre 190 gli interventi per incendi boschivi. Le province più colpite sono state quelle di Ragusa, Catania, Caltanissetta e Agrigento. Nel Ragusano ieri sono stati impiegati due Canadair e un elicottero, e sono state evacuate ottocento persone del Club Med. I vigili del fuoco del Comando di Catania sono ...

Torna l’Emergenza incendi - scirocco soffia sulle fiamme nel Ragusano : evacuato Club Med : Torna l’emergenza incendi nel Ragusano. Il forte vento di scirocco che ha alimentato un incendio nella zona del Club Mediterranee ibleo – tra Vittoria e Santa Croce – ha reso necessaria l’evacuazione dagli alloggi, degli ospiti del villaggio. Le persone sono state indirizzate verso la spiaggia, considerata al momento la zona più sicura; la polizia ha interrotto la strada di accesso. Richiamati tutti i vigili del fuoco in ...